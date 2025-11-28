Llega a Oaxaca “Encuentro con el Buda”

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Desde las montañas del Himalaya hasta el cine en Oaxaca, el documental “Encuentro con el Buda”, traza el viaje transformador del Lama Ole Nydahl, quien —junto a su esposa Hannah Nydahl— se convirtió en uno de los impulsores más firmes del budismo del linaje Karma Kagyu fuera de Asia.

El documental captura ese recorrido vital: la curiosidad de un joven hippie, la disciplina del practicante, la responsabilidad del maestro. A través de imágenes inéditas, relatos personales y material animado, ofrece una mirada íntima a cómo una tradición milenaria se enraizó en Occidente, cambiando vidas e invitando a un despertar interior.

La historia comienza en 1968, con un inesperado encuentro durante la luna de miel que realizaron Ole y Hannah en Nepal, ahí conocieron a su primer maestro, Lopon Tsechu Rinpoche, y poco después al 16º Karmapa, quien los encomendó la misión de difundir el Camino del Diamante —una forma laica del budismo tibetano— en Occidente.

A partir de 1972 Lama Ole ha fundado centros donde se comparten enseñanzas y se práctica budismo. Actualmente son más de 600 centros fundados alrededor del mundo, donde miles de personas accedan a las enseñanzas del Buda.

Para conocer la historia de Lama Ole y el 16º Karmapa, conocido como el Buda viviente, asiste a la única función del documental “Encuentro con el Buda”, este lunes primero de diciembre en Cinemex, Plaza del Valle.

Puedes adquirir los boletos aquí: https://registro-budismo-mexico.org/

Vale resaltar que la producción ya ha ganado 11 premios:

Mejor director: Festival Cinematográfico de Cine de París (película invitada).

Mejor director: (documental): Festival Cinematográfico Independiente de Berlín.

Mejor edición, mejor sonido y mejor mensaje: Premios Cinematográficos Top Indie 2025.

Mejor película con interés humano: Premios WPFA.

Mejor director independiente: Premios Cinematográficos de Mujeres Independientes de L. A.)

Mejor documental: Festival Cinematográfico de Mujeres de Chicago.

Mejor documental internacional: Festival Cinematográfico Royal Starr.

Premio de excelencia: Festival Cinematográfico Internacional Dpcumentales sin Fronteras.