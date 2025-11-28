80 intérpretes de lenguas indígenas inician su certificación en la UABJO

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía CEPIADET).- Con el objetivo de contribuir al pleno ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas, pueblos y comunidades indígenas, los días 26 y 27 de noviembre se realizó en la capital oaxaqueña la jornada de evaluación dirigida a personas hablantes de lenguas indígenas, candidatas a obtener su certificación a través del mecanismo de competencias bilingües y habilidades en interpretación.

Esta actividad reunió a 80 intérpretes de lenguas indígenas nacionales y forma parte de una estrategia interinstitucional gestionada por la Unidad de Atención Académica a Estudiantes Indígenas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca” (UABJO) y el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), integrante de la Red Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas (RENITLI).

El financiamiento para el desarrollo de esta jornada proviene del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), mientras que la metodología de evaluación y la emisión de certificados están a cargo del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI).

Durante el acto de bienvenida, Mariana Carina Patrón Hernández, representante de la UABJO, destacó que la Universidad cuenta con más de 800 estudiantes indígenas hablantes de lenguas originarias y que recientemente inauguró el primer centro universitario de formación de intérpretes y traductores. Subrayó que esta jornada se enmarca en el compromiso institucional de fortalecer la profesionalización lingüística en Oaxaca, entidad que concentra la mayor diversidad lingüística del país.

En su intervención, Eduardo Rodríguez Martínez, Coordinador de Acreditación y Certificación del INALI, agradeció a las instituciones y organizaciones que respaldan esta actividad y afirmó que cada certificación representa un paso hacia un país más justo, plural y orgulloso de su riqueza cultural. Señaló que el INALI implementa un nuevo Modelo de Profesionalización Integral, que no solo certifica, sino que identifica necesidades formativas para seguir fortaleciendo las habilidades de las personas intérpretes. Este modelo dijo, responde a la diversidad lingüística del país y reconoce el valor comunitario del trabajo bilingüe.

Asimismo, explicó que esta evaluación tiene un carácter diagnóstico, cuyo propósito es identificar áreas de mejora y garantizar procesos formativos posteriores. Añadió que la labor de las personas intérpretes es indispensable para que el Estado garantice el acceso a la justicia, salud, educación y trámites públicos en la lengua que la ciudadanía entiende y elige.

Durante su mensaje, Rubí Celia Huerta Norberto, intérprete de lengua purépecha, enfatizó la importancia ética y humana del trabajo interpretativo: “La vida de una persona puede depender de una buena o mala interpretación”. Señaló que el derecho a contar con intérpretes competentes es un derecho humano y subrayó la necesidad de fortalecer de manera permanente la capacitación, especialmente ante los retos que enfrentan las comunidades en contextos migratorios y de justicia.

Posteriormente, Baltazar Matías Imeldo, representante del INPI en Oaxaca, compartió experiencias que evidencian la urgencia de garantizar servicios de interpretación de calidad en todo el país. Destacó que la demanda de intérpretes sigue creciendo y llamó a fortalecer la colaboración interinstitucional para asegurar recursos, capacitación continua y pagos justos para quienes realizan esta labor esencial.

Finalmente, Tomás López Sarabia, presidente del Consejo Directivo de CEPIADET, recordó que la certificación surge como un mecanismo necesario para garantizar certeza jurídica y respeto a los derechos de las personas indígenas, especialmente en los sistemas de justicia estatal. Reconoció la larga lucha por el reconocimiento del trabajo interpretativo e insistió en la urgencia de avanzar hacia un pago digno, la sensibilización de operadores de justicia y la construcción de rutas de formación especializada en temas como salud, desaparición forzada o tortura, entre otros temas.

La jornada de evaluación reunió a 80 intérpretes provenientes de 15 entidades y hablantes de alrededor de 36 variantes lingüísticas. Los certificados extendidos fortalecerán el ejercicio de los derechos lingüísticos y contribuirán a consolidar una política lingüística nacional que reconozca, respete y valore la diversidad cultural del país.