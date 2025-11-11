Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Temporada de poetas

En definitiva, leemos -como concuerdan

Bacon, Johnson y Emerson- para

fortalecer

el sí mismo.

HAROLD BLOOM | Cómo leer y por qué

Tiemblo ante el qué dirán.

Soy aldeano, creo en mi nombre.

¿Quién hablará de mí?

¿Hasta dónde llegarán mis palabras?

Solo soy un hombre detenido ante su nombre,

lo que digan de mi será cierto (soy la boca de otros),

lo que lean sobre mi nombre será cierto (soy los ojos de otros).

La imagen que otra gente diga de mí.

Seré algo sucio y percudido,

ciertamente estaré

en lengua de burócratas.

