Temporada de poetas

En definitiva, leemos -como concuerdan
Bacon, Johnson y Emerson- para
fortalecer
el sí mismo.
HAROLD BLOOM | Cómo leer y por qué
Tiemblo ante el qué dirán.
Soy aldeano, creo en mi nombre.
¿Quién hablará de mí?
¿Hasta dónde llegarán mis palabras?
Solo soy un hombre detenido ante su nombre,
lo que digan de mi será cierto (soy la boca de otros),
lo que lean sobre mi nombre será cierto (soy los ojos de otros).
La imagen que otra gente diga de mí.
Seré algo sucio y percudido,
ciertamente estaré
en lengua de burócratas.