Estrena Rigo Perezcano en Oaxaca su cinta “Los amantes se despiden con la mirada”

Los próximos 13 y 14 de noviembre con dos únicas funciones, el largometraje oaxaqueño se estrenará en el Teatro Macedonio Alcalá



Las proyecciones serán entrada libre y contarán con la presencia del elenco y el director Rigoberto Pérezcano, fundador de OaxacaCine



El público podrá aportar un donativo voluntario al inicio de cada función. Todo lo recaudado se destinará al Fondo Guadalupe Musalem

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía OAXACACINE).- Los amantes se despiden con la mirada (Rigoberto Perezcano, México, 2025) es el largometraje que cerrará la edición de OaxacaCine Móvil en 2025, la cual hasta el momento ha reunido más de dos mil quinientos espectadores por las regiones de Valles Centrales, Sierra Norte, Istmo de Tehuantepec y Oaxaca de Juárez en Oaxaca, México.

El estreno tendrá lugar en el Teatro Macedonio Alcalá, el jueves 13 y viernes 14 de noviembre, a las 19:00 horas. Así fue dado a conocer en rueda de prensa el martes 11 de noviembre en el Salón Herradura del Teatro Alcalá, con la participación del director Rigoberto Perezcano, la actriz Ximena Figueroa, el actor Pedro Miguel Javier, la directora de OaxacaCine, Isabel Rojas, y el Secretario de las Culturas y Artes de Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio.

El estreno nacional de esta película tuvo lugar durante octubre de este año, en la más reciente edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Desde una clara perspectiva social, la cinta retrata un México en el que aún están expuestas muchas mujeres, al abordar el tema de los matrimonios arreglados que se realizan entre niñas y hombres mayores.

Protagonizada por Ximena Figueroa y Pedro Miguel Javier, la historia se centra en Elida, una joven de 16 años forzada a un matrimonio arreglado con Damián, hombre mayor y altivo. Sin embargo, ella no piensa seguir con las viejas usanzas debido al amor que le profesa a Olivo, un joven que no deja de invocar a su padre fallecido.

Las proyecciones se llevarán a cabo de forma gratuita al público gracias al apoyo de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca en el Teatro Macedonio Alcalá y contarán con la presencia del elenco y el director Rigoberto Perezcano, quien ha dirigido también XV en Zaachila (2001), Norteado (2009) y Carmín tropical (2014).



Los amantes se despiden con la mirada ganó el premio Estudios Churubusco Azteca en la sección “Impulso Morelia 6” del FICM. Y en el año 2023 recibió el Premio CINE + CLUB, Premio Sofía Films, Premio CAACI, Premio Festival de Trieste – APCLAI, Premio VISOM y Premio Stone Milk en la décima quinta edición de Ventana Sur, en Buenos Aires, Argentina.



Entre el 1 de octubre y el 11 de noviembre, Oaxaca Cine Móvil ha presentado dos estrenos oaxaqueños, cinco cortometrajes mexicanos y dos retrospectivas, dedicadas a las cineastas mexicanas Lourdes Portillo y Sarah Minter. Se ha realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía, a través del Programa Fomento al Cine Mexicano (Focine).