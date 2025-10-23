

Zavala me dijo quitas el artificio literario y se derrumba todo, no hay información; era una cantina de San Antonio de la Cal, mediodía, junto al arroyo de aguas negras, hacía un sol perro, del demonio, llegamos por unas frías.

__ La lectura forma la representación escénica, dijo Zavala, el hecho performático.

La historia que cuento fue de hace mucho.

Este jueves escucho noticias de San Pedro de las Colonias, Coahuila, localidad del desierto (de donde es originario Zavala), aquel mediodía de sol y cerveza mencionó que el inicio de la lectura se da en la familia.

Las noticias de esta mañana hablan de San Pedro: un niño perdió la vida en la escuela, unos padres de familia en la primaria hacían obra en el patio, justo a la entrada del salón, al entras al aula al pequeño se le cayó encima la trabe de acero.

Me dijo Zavala que leyó en su casa y en la biblioteca de su escuela.

¿Qué incluirá la lectura performática frente al desierto?

No lo sé, estudié la primaria en Tehuantepec, comencé a leer en la casa de mis padres en Santa María, frente a la ventana que mira hacia la Carretera Internacional Cristóbal Colón.

Este jueves 23 en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO Alcalá), a las seis de la tarde, Zavala presenta su libro Narcopoemas.

El trabajo de Zavala destaca en los dos terrenos de la escritura, el periodismo y la poesía.

Si pueden caigan, conocerán a un gran tipo.