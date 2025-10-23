Destaca talento oaxaqueño en el Gran Premio Nacional de Arte Popular 2025

Con el mayor número de galardonados, la entidad reafirma su liderazgo nacional en arte popular

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Oaxaca reafirmó su liderazgo en arte popular, al destacar como uno de los estados con mayor número de galardonados, en la “50 edición del Gran Premio Nacional de Arte Popular 2025”.

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) felicita con gran orgullo a las y los artesanos oaxaqueños que resultaron ganadores en este certamen que reconoce la creatividad, el talento y la preservación del patrimonio cultural del país.

En la ceremonia de premiación, realizada en el Auditorio Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, sobresale el reconocimiento a las y los creadores: Lila Hernández Bautista, de Teotitlán del Valle, con la obra “Celestes en carmín”, ganadora del Tercer Galardón Nacional; Aldair Jafet Sánchez Sugia, de Pinotepa de Don Luis, con “Nda’a ita Ñuu Savi”, acreedor al Premio Especial a la mejor obra de rescate antigua.

Victoria Otilia Sandoval Cruz, de San Andrés Chicahuaxtla, por el huipil “Rinïn nun ñúnj güi a’mi nánj nï´ïn”, primer lugar en textilería; Rosa Merino Quiroz, de Santiago Ixtayutla, con el “Huipil ritual de Santiago Ixtayutla”, segundo lugar en algodón brocado; Matías Reyes Gómez, de San Bartolo Coyotepec, con “Jarrón marino zapoteco”, primer lugar en alfarería y cerámica libre de plomo.

José Jorge García García, de Oaxaca de Juárez, con “Lágrima de luna”, primer lugar en orfebrería; Fernando Daniel Hernández Salones, de Santo Tomás Jalieza, con “El Quetzalcóatl de el Tanilin”, primer lugar en miniaturas y Nemesia Mendoza Reyes, de Santo Tomás Jalieza, distinguida con el premio a la Trayectoria Artesanal 2025 por su destacada labor en la creación textil.

Asimismo, se otorgó mención honorífica a Antonio Ramos Rojas, de Oaxaca de Juárez, por su obra “Delicadeza en hilos de plata”.

El Gran Premio Nacional de Arte Popular busca incentivar la producción de piezas que se distinguen por su valor cultural, artístico y estético, además de fortalecer, promocionar y difundir el arte popular como patrimonio cultural material e inmaterial de México.