Llegaron a Jalapa del Marqués las Jornadas de Justicia y Paz para Mujeres

La Jornada número 92, en este municipio del Istmo de Tehuantepec, brindó 5 mil 836 atenciones entre asesoría legal, orientación psicológica, trámite de microcréditos y servicios de salud, entre otros

JALAPA DEL MARQUÉS, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- La realidad no se puede ocultar. En Oaxaca, la violencia intrafamiliar, y específicamente contra mujeres, suele ser el pan nuestro de cada día.

Karina Barón Ortiz, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca (SESESP), reconoce esta problemática, la cual explica, se ha enfrentado de manera institucional mediante dos programas coordinados por el mismo Secretariado: Redes de Mujeres Constructoras de Paz, y Jornadas de Paz y Justicia para Mujeres, Adolescentes y Niñas.

Desde el inicio de la actual administración gubernamental, en diciembre de 2022, el SESESP ha realizado 92 Jornadas de Paz y Justicia para Mujeres, a través de las cuales se han brindado 223 mil atenciones, dio a conocer Karina Barón.

La Jornada número 92 se realizó este martes 21 de octubre en Jalapa del Marqués, municipio localizado a un costado de la carretera transístmica en el Istmo de Tehuantepec, conocido por albergar un exconvento dominico bajo las aguas de la presa Benito Juárez, que en tiempos de secas emerge para cautivar a propios y visitantes.

¿Cómo son las Jornadas de Paz y Justicia para Mujeres, Niñas y Adolescentes?

Consisten en llevar diversos servicios gubernamentales enfocados hacia la prevención, atención y sanción de la violencia de género, hasta localidades con alta incidencia delictiva.

Personal de 35 instituciones entre municipales, estatales y federales, dejan sus oficinas en la ciudad para acercar sus programas y servicios principalmente a mujeres que lo necesitan.

Acuden, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer, que brinda atención psicológica a mujeres violentadas; la Fiscalía estatal y la Defensoría Pública, para dar seguimiento o levantar demandas por violencia; BanOaxaca para tramitar microcréditos a mujeres emprendedoras; y el Registro Civil, que otorga actualización de actas de nacimiento gratuitas.

Otras instancias ofrecen talleres de sensibilización para la prevención de la violencia, servicios de salud, orientación en materia educativa e incluso, como en el caso de Jalapa del Marqués, llegó la Banda de Música de la Secretaría de Seguridad Pública para ofrecer esparcimiento tanto a mujeres como a sus familias y a estudiantes.

La Jornada de Paz y Justicia para Mujeres en Jalapa del Marqués brindó 5 mil 836 atenciones este martes en Jalapa del Marqués, municipio que cuenta con una población de casi 12 mil habitantes, poco más de la mitad son mujeres. Es decir, casi la mitad de la población se beneficio con los servicios proporcionados.



