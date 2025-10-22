Acercarán la obra de Tamayo a las infancias con cuaderno para iluminar

El cuaderno Ilumíname. Rufino Tamayo fue editado en colaboración con la UABJO y la Fundación Olga y Rufino Tamayo; se distribuye de manera gratuita

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IAGO).- Entre los materiales didácticos que editó el artista Francisco Toledo se encuentran una serie de cuadernos para iluminar, con temas como arquitectura y elementos de la cultura de México. Sara López Ellitsgaard, presidenta de Francisco Toledo A.C. y de Amigos del IAGO y del CFMAB A.C., platicó que uno de los cuadernos que Toledo propuso fue el dedicado a la obra del artista Rufino Tamayo, “no lo pudo editar en ese momento y era un pendiente que teníamos, con ayuda de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y de la Fundación Olga y Rufino Tamayo hicimos un tiraje que se está distribuyendo de manera gratuita y lo que se busca es acercar a las infancias a la obra de este gran artista oaxaqueño”.

Cristian Eder Carreño, rector de la UABJO, comentó que antes de ser rector, es padre de familia, “desde la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca creemos que el desarrollo de Oaxaca se centra en la niñez, sobre todo en que tan felices sean, hay que darles materiales que sean interesantes para ellos, y que mejor que iluminando y conociendo las obras de artistas como Tamayo y Toledo, o de muchos artistas que hay en Oaxaca, con este proyecto aportamos un granito de arena”.

El primer tiraje de Iluminame. Rufino Tamayo se presentó en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), estuvieron presentes, además del rector de la UABJO y de la Presidenta de Francisco Toledo A.C., Marcela Ferrer, representante de los derechos de autor del artista Rufino Tamayo, Jimena Franco, Directora de la Fundación Olga y Rufino Tamayo, y Francisco Jiménez Arango, director de Servicios Editoriales de la UABJO.

Ferrer, quien es sobrina nieta de Rufino Tamayo, dijo estar feliz de que este proyecto surja en Oaxaca, “entrar a este espacio lleno de la energía de Toledo y ver a todos los niños coloreando me llena el corazón, mi tío siempre quiso acercar el arte a todas las personas. Ojalá este proyecto conecte a niños y no tan niños con su creatividad, curiosidad y alegría de estar cerca del color, las formas y la vitalidad de la obra de mi tío, y que sientan el arte a través de este cuaderno”.

López Ellitsgaard abundó que el maestro Toledo tenía el interés de generar materiales cercanos a la cultura, “realizó varios cuadernos de iluminar, algunos dedicados a artistas plásticos oaxaqueños, otros abordando la arquitectura de espacios emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes o algunos museos de México y también temas relacionados a la cultura de las comunidades, como las máscaras de danzas y los textiles”.

Detalló que los 8 mil cuadernos de iluminar dedicados a la obra de Rufino Tamayo serán distribuidos de manera gratuita entre escuelas y colectivos que trabajan con infancias, una parte del tiraje también se distribuirá en el Museo Tamayo en la Ciudad de México.