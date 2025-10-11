Zaachila será sede de la Feria de la Ruta Mágica de las Artesanías

A llevarse a cabo previo a la festividad del tradicional «Día de Muertos en Zaachila»
VILLA DE ZAACHILA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, a través de la Regiduría y la Dirección de Turismo, en coordinación con la Ruta Mágica de las Artesanías, invita a la ciudadanía en general y a los pueblos vecinos a ser parte de la Feria de la Ruta Mágica de las Artesanías, un encuentro que celebra la riqueza cultural, gastronómica y artesanal de nuestra región.
El evento se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de octubre de 2025, en un horario de 10:00 a 20:00 horas, teniendo como escenario el Teatro Zaachila 600 años, ubicado en el corazón de esta comunidad zapoteca.
La feria reunirá a reconocidos pueblos artesanales de los Valles Centrales, que compartirán con las y los visitantes su tradición, creatividad y talento:
- San Bartolo Coyotepec
- Santa María Atzompa
- Villa de Zaachila (sede)
- Cuilápam de Guerrero
- San Martín Tilcajete
- Santa Catarina Minas
- Ocotlán de Morelos
- San Antonio Castillo Velasco
- Santo Tomás Jalieza
- San Antonio Arrazola
Durante tres días, las y los asistentes podrán disfrutar de exposiciones artesanales, muestras gastronómicas, presentaciones culturales y venta de productos locales, en un ambiente familiar y festivo que enaltece la identidad de Oaxaca.
La Ruta Mágica de las Artesanías es un proyecto que fortalece el turismo cultural y comunitario, promoviendo el consumo local y el reconocimiento del trabajo artesanal como patrimonio vivo.
El Ayuntamiento de Zaachila hace una cordial invitación a toda la población para sumarse a esta celebración que reafirma nuestras raíces y tradiciones. Recuerda, este 24, 25 y 26 de octubre de 2025 Zaachila los espera con los brazos abiertos para vivir la magia de nuestra tierra.