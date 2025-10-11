Zaachila será sede de la Feria de la Ruta Mágica de las Artesanías

A llevarse a cabo previo a la festividad del tradicional «Día de Muertos en Zaachila»

VILLA DE ZAACHILA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, a través de la Regiduría y la Dirección de Turismo, en coordinación con la Ruta Mágica de las Artesanías, invita a la ciudadanía en general y a los pueblos vecinos a ser parte de la Feria de la Ruta Mágica de las Artesanías, un encuentro que celebra la riqueza cultural, gastronómica y artesanal de nuestra región.

El evento se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de octubre de 2025, en un horario de 10:00 a 20:00 horas, teniendo como escenario el Teatro Zaachila 600 años, ubicado en el corazón de esta comunidad zapoteca.

La feria reunirá a reconocidos pueblos artesanales de los Valles Centrales, que compartirán con las y los visitantes su tradición, creatividad y talento:

San Bartolo Coyotepec

Santa María Atzompa

Villa de Zaachila (sede)

Cuilápam de Guerrero

San Martín Tilcajete

Santa Catarina Minas

Ocotlán de Morelos

San Antonio Castillo Velasco

Santo Tomás Jalieza

San Antonio Arrazola

Durante tres días, las y los asistentes podrán disfrutar de exposiciones artesanales, muestras gastronómicas, presentaciones culturales y venta de productos locales, en un ambiente familiar y festivo que enaltece la identidad de Oaxaca.

La Ruta Mágica de las Artesanías es un proyecto que fortalece el turismo cultural y comunitario, promoviendo el consumo local y el reconocimiento del trabajo artesanal como patrimonio vivo.

El Ayuntamiento de Zaachila hace una cordial invitación a toda la población para sumarse a esta celebración que reafirma nuestras raíces y tradiciones. Recuerda, este 24, 25 y 26 de octubre de 2025 Zaachila los espera con los brazos abiertos para vivir la magia de nuestra tierra.