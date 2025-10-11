Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Zaachila será sede de la Feria de la Ruta Mágica de las Artesanías

A llevarse a cabo previo a la festividad del tradicional «Día de Muertos en Zaachila»

    VILLA DE ZAACHILA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, a través de la Regiduría y la Dirección de Turismo, en coordinación con la Ruta Mágica de las Artesanías, invita a la ciudadanía en general y a los pueblos vecinos a ser parte de la Feria de la Ruta Mágica de las Artesanías, un encuentro que celebra la riqueza cultural, gastronómica y artesanal de nuestra región.

    El evento se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de octubre de 2025, en un horario de 10:00 a 20:00 horas, teniendo como escenario el Teatro Zaachila 600 años, ubicado en el corazón de esta comunidad zapoteca.

    La feria reunirá a reconocidos pueblos artesanales de los Valles Centrales, que compartirán con las y los visitantes su tradición, creatividad y talento:

    • San Bartolo Coyotepec
    • Santa María Atzompa
    • Villa de Zaachila (sede)
    • Cuilápam de Guerrero
    • San Martín Tilcajete
    • Santa Catarina Minas
    • Ocotlán de Morelos
    • San Antonio Castillo Velasco
    • Santo Tomás Jalieza
    • San Antonio Arrazola

    Durante tres días, las y los asistentes podrán disfrutar de exposiciones artesanales, muestras gastronómicas, presentaciones culturales y venta de productos locales, en un ambiente familiar y festivo que enaltece la identidad de Oaxaca.

    La Ruta Mágica de las Artesanías es un proyecto que fortalece el turismo cultural y comunitario, promoviendo el consumo local y el reconocimiento del trabajo artesanal como patrimonio vivo.

    El Ayuntamiento de Zaachila hace una cordial invitación a toda la población para sumarse a esta celebración que reafirma nuestras raíces y tradiciones. Recuerda, este 24, 25 y 26 de octubre de 2025 Zaachila los espera con los brazos abiertos para vivir la magia de nuestra tierra.

