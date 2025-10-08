Invita Oaxaca a la fiesta más viva de todas: Día de Muertos, del 25 de octubre al 4 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El aroma del copal, el fresco viento que ondea el papel picado y la presencia brillante de la flor de cempasúchil, son una invitación al disfrute de 140 actividades culturales y artísticas del programa Día de Muertos, la fiesta más viva de todas, que el Gobierno de Oaxaca realizará del 25 de octubre al 4 de noviembre.

Desde el Complejo Cultural Los Pinos, el gobierno de Oaxaca invitó a México y el mundo a visitar el Corazón Cultural, Lingüístico y Gastronómico de México, para que se impregnen de las tradiciones de los pueblos oaxaqueños, que honran la memoria de quienes ya no están, con una celebración solemne, alegre y colorida.

La titular de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora indicó que, en este marco, se espera el arribo de más 89 mil personas y una derrama económica superior a los 380 millones de pesos.

Mientras que, su homóloga en Oaxaca, Saymi Pineda Velasco, dio a conocer que, del 26 de octubre al 3 de noviembre se realizará un tapete de arena en el atrio de la iglesia del Barrio de Jalatlaco, un concurso de fachadas en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez y el circuito floral “Flores que guían el alma”.

Además, el 29 de octubre, en coordinación con el Sistema Estatal DIF se llevará a cabo la Diverti Muertos y, el 30 de octubre, a las 18:00 horas, la Verbena Xandú, con la participación de diversas dependencias.

En ese mismo horario, el 31 de octubre tendrá lugar la Gran Comparsa de Día de Muertos y el Concurso de Catrinas que premiará los tres primeros lugares. También se efectuarán conciertos importantes del 31 de octubre al 2 de noviembre en la Alameda de León, Barrio de Xochimilco y San Pablo Villa de Mitla a las 20:00 horas.

El director general del Instituto del Deporte, Arturo de Jesús Chávez explicó que el Torneo de Taekwondo se desarrollará el 25 y 26 de octubre, en el Complejo Deportivo Hermanos Flores Magón; y el Festival de Deportes del Combate, del 26 al 29 de octubre, en la Alameda de León.

El 25 y 26 de octubre también será el Torneo Estatal de Surf en Puerto Escondido. Mientras que, del 1 al 2 de noviembre se realizarán las actividades: Catrinas en el Mar, Carrera Atlética, Festival de Skateboarding y Torneo de Fútbol Infantil, en diversas sedes del estado.

El secretario de Desarrollo Económico, Raúl Ruiz Robles informó que esta dependencia tendrá a cargo la Casa Hecho en Oaxaca, edición Ofrenda y Herencia, que se abrirá del 28 de octubre al 4 de noviembre en la Real Alhóndiga de Antequera, en un horario de 10:00 a 21:00 horas.

Asimismo, el Concurso Estatal del Día de Muertos, el cual tendrá cuatro categorías y 14 premios con una bolsa de 72 mil pesos, y el Mercado de las Ánimas a realizarse del 30 de octubre al 2 de noviembre en el Centro Gastronómico de Oaxaca.

El director general del Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca (ILEO), Víctor Cata agregó que, del 31 de octubre al 3 de noviembre, esta dependencia llevará a cabo conciertos, obras de teatro y presentaciones alusivas a esta celebración. A partir del 30 de octubre se exhibirán diversos paisajes lingüísticos en fachadas del Centro Histórico de la ciudad.

La secretaria de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, Juana Hernández López explicó que, del 28 al 30 de octubre, se realizarán las Leyendas vivas, un recorrido teatral de seis funciones a efectuarse en el Barrio de Xochimilco.

El subsecretario de Vinculación, Difusión, Promoción Cultural y Artística de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Camilo Martínez Ortiz añadió que esta dependencia realizará más de 50 actividades, distribuidas en 11 sedes, algunas de ellas en colaboración con diversos municipios.

Aunado a la exposición de más de 35 altares representativos de las 16 culturas de los pueblos indígenas y afromexicano, que se presentará en el zócalo capitalino.