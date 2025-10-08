Chiapas celebra a lo grande el regreso de La Carrera Panamericana

Concluye etapa de clasificación en Chiapas: Cordero, Velázquez, y Damiron, irán a la cabeza en el arranque de carrera. Este jueves los autos Panamericanos partirán de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, rumbo a Oaxaca.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas (sucedi+oenoaxaca.com/vía LA PANA).- Tuvieron que pasar 10 años para que La Carrera Panamericana regresara a Chiapas, confirmando su arraigo y el gran cariño que los fans le tienen a esta competición, que es considerada el evento de velocidad tipo rally en carretera más importante y de mayor recorrido en el mundo.

El poblado de Copainalá fue el escenario de inicio de actividades de la edición conmemorativa por el 75 aniversario del primer banderazo de salida de La Carrera Panamericana.

Cerca de las 9:30 de la mañana, los vehículos de competencia y participantes del Sport & Classic Tour comenzaron a arribar a la zona, donde los pilotos y sus navegantes enfrentaron el reto de conseguir los mejores tiempos en las secciones de calentamiento y clasificación, para definir el orden de salida del arranque oficial de la Panamericana 2025.



La dupla conformada por Ricardo Cordero y Marco Hernández logró el mejor récord, por lo que encabezarán el convoy de la carrera tras haber conseguido un tiempo de 04:11:4 en la clasificación. De acuerdo con los resultados, lo seguirá el oaxaqueño Emilio Velázquez a bordo de El Golden Tiger, después tocará turno a Hilaire Damiron, Carlos Manuel García y Eduardo Henkel.



Una vez que culminó la Etapa 0, los autos arribaron a la explanada de la Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, comúnmente conocida como Presa Chicoasén, donde los fans, fieles a la carrera, demostraron que 10 años no son nada, y ya esperaban con ansia y alegría a las tripulaciones para tomarse fotos, admirar los vehículos, platicar con los pilotos y pedirles autógrafos.



Después se trasladaron a Chiapa de Corzo, donde alrededor de las 14:00 h, los autos empezaron a arribar poco a poco para tomar la plaza principal y exhibir su porte y belleza, con la gente como testigos de que esta competencia sigue atrayendo las miradas de todos como hace 75 años.



Para cerrar el día de celebraciones Panamericanas, los competidores acudieron a la Avenida Central de la capital del estado, frente a la Catedral Metropolitana San Marcos Tuxtla, donde se instaló un arco de colores con el nombre de Chiapas, por el cual desfilaron uno a uno como parte del Arranque ceremonial, entre aplausos, porras y fuegos artificiales.



La ceremonia estuvo encabezada por el Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; la directora general de La Carrera Panamericana Karen León Grossmann.



Este jueves 9 de octubre los pilotos partirán del centro de Tuxtla Gutiérrez con destino a Oaxaca. En el trayecto, recorrerán 578 kilómetros de los cuales 127 se reparten en 9 secciones de velocidad y 451 kms de tránsito.

Acerca de La Carrera Panamericana

La Carrera Panamericana ha sido el evento automovilístico de velocidad tipo rally en carretera más importante y de mayor recorrido en el mundo. Ha sido comparado como una mezcla con la Mille Miglia, la Targa Florio de Italia y el Grand Prix de Trípoli. Pilotos de todo el mundo compiten juntos durante 7 días intensos recorriendo más de 3,000 km en carretera en condiciones adversas. Su historia se divide en dos etapas, la antigua que se realizó de 1950 a 1954 y la moderna que revivió la leyenda en 1988 a la fecha.