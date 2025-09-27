El Festival del Vino en Oaxaca, FEVO, celebra al talento oaxaqueño

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- En e Museo de la Pintura Oaxaqueña (El MUPO) se realizó la ceremonia de premiación de l ganador de concurso de Diseño de Cartel 2025 del Festival del Vino en Oaxaca (FEVO), evento que reunió a las y los finalistas de esta edición.

Jorge Pech Casanova, director de El MUPO, e Hildebrando Gómez, en representación del jurado calificador, entregaron reconocimientos a los participantes destacados. El momento más esperado de la tarde fue la revelación de la obra ganadora, realizada por el diseñador gráfico José Antonio Paredes Enríquez, quien recibió un premio en efectivo de diez mil pesos, un paquete de vinos, además de que su cartel será la imagen oficial del FEVO 2025.

En su mensaje de agradecimiento, Paredes Enríquez destacó la importancia de impulsar a las nuevas generaciones de artistas oaxaqueños y compartió su entusiasmo por formar parte de este proceso de creación colectiva. La ceremonia concluyó con la fotografía oficial junto al jurado y su obra ganadora.

JOSÉ ANTONIO PAREDES ENRÍQUEZ, GANADOR DEL CERTAMEN DE DISEÑO DE IMAGEN DEL FEVO 2025.

Oaxaca se convierte en la capital del vino con FEVO 2025

El próximo 28 y 29 de noviembre, Oaxaca vivirá una de sus celebraciones más esperadas: la duodécima edición del Festival del Vino en Oaxaca, que tendrá como escenario a La Calera, en la colonia Santa María del Marquesado, de 13:00 a 21:00 horas. Dos días donde el vino será el centro de un encuentro único entre cultura, arte, gastronomía y música.

En esta edición participarán más de 16 bodegas nacionales e internacionales, con más de 150 etiquetas. Entre las cuales destaca la bodega australiana Juguette, con el sello del enólogo mexicano Mauricio Ruiz Cantú, que combina lo mejor del terroir australiano con el paladar mexicano. También estarán presentes casas emblemáticas como Casa Madero, Santo Tomás, Corona del Valle, CésarFer, Cuatro Rayas, De Martino y La Castellana, entre otras.

Vino que educa y conecta

FEVO 2025 ofrece mucho más que degustaciones: será un espacio para aprender, crear y compartir. Habrá talleres donde el público podrá hacer sus propias mezclas de vino, además de clases magistrales y conversatorios con figuras como el Chef Alejandro Ruiz y Héctor Corona, dueño de Corona del Valle. Las catas premium y la exhibición de vidrio soplado por Do Studio (con costo adicional) añadirán un nivel de exclusividad a la experiencia.

Gastronomía que enamora

La zona gastronómica reunirá a algunos de los restaurantes más representativos de Oaxaca y México como Criollo, Oaxacalifornia, y Bravo Butchers, con el sabor norestense que lo distingue. A ellos se suma la tradición de Lácteos Angelita, que llega nuevamente con la pasión y calidad que la han hecho un referente.

Arte y música en sintonía con el vino

El festival será también un escaparate artístico: la obra del maestro Adán Paredes y del maestro Shinzaburo Takeda convivirá con la exposición de los carteles finalistas de la primera convocatoria de Diseño de Cartel FEVO 2025. Todo esto acompañado de música en vivo con bandas y DJs locales, que harán vibrar cada rincón de La Calera.

Boletos

Los boletos ya están disponibles en http://www.boletia.com y en el sitio oficial http://www.fevo.com.mx .El costo de la entrada incluye la degustación en todos los stands de vino y una copa de cristal, para que cada visitante pueda llevar consigo el recuerdo de esta celebración.

FEVO 2025 es el lugar donde el vino se convierte en memoria, donde cada sorbo es un puente entre culturas y donde Oaxaca, una vez más, demuestra por qué es el corazón de la diversidad cultural de México.