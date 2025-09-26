Invitan a celebrar el Día Nacional del Maíz en el bosque «El Tequio»

Conferencias, conversatorios, degustaciones gastronómicas y recorridos por parcelas, algunas de las actividades programadas para reflexionar sobre la importancia del maíz

SAN BARTOLO COYOTEPEC, (suedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- A través de conferencias y actividades de reflexión, la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader) celebrará este domingo 28 de septiembre el Día Nacional del Maíz en el Bosque El Tequio, en Santa Cruz Xoxocotlán.

De esta manera, invita a la población a formar parte de la jornada que iniciará a partir de las 9:00 horas, e incluirá recorridos por parcelas demostrativas, conversatorios, muestras gastronómicas e intercambio de semillas.

El titular de la Sefader, Víctor López Leyva, mencionó la importancia de reflexionar sobre la historia e importancia del cultivo del maíz, su producción, quiénes lo producen y los retos que existen para asegurar su presencia cada día en la mesa mexicana, además de impulsar la recuperación de los maíces nativos y promover prácticas sustentables.

Por ello, el Gobierno del Estado promueve la relevancia cultural, social y económica del cultivo, además, reconoce la incansable labor de las personas productoras, técnicas y académicas, quienes fomentan, conservan y custodian estas semillas, procurando la seguridad alimentaria de las familias oaxaqueñas.

El Día Nacional del Maíz se conmemora cada 29 de septiembre desde su decreto en 2019; en este evento se rendirá tributo a las 35 razas nativas que existen en Oaxaca, estado con el 60 por ciento de la diversidad de este grano en todo México, que cuenta con 59 registradas.