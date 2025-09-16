¿Quién dice que todo está perdido? ¡La literatura llega a Miahuatlán!

Miahuatlán, uno de los diez municipios más violentos de Oaxaca, es la sede del tercer Festival Internacional de Narración Oral «Voces por la Paz», del 8 al 11 de octubre

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Miahuatlán de Porfirio Díaz, sede del tercer Festival Internacional de Narración Oral «Voces por la Paz», es uno de los diez municipios más violentos del estado de Oaxaca, junto con Juchitán, Oaxaca de Juárez, y Huajuapan de León, de acuerdo con datos de la Fiscalía del estado.

Y es el único municipio en todo Oaxaca que, desde hace tres años, cuenta con un festival que de narración de historias para niñas , niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas, a fin de acercar ala población a la literatura porque, sostiene su fundador y director, Salvador Aquino, la palabra une, la literatura propicia encuentros, y las narraciones son una estupenda vía para entablar el diálogo, y el diálogo es la contraparte de la violencia.

Cuenteras y Cuenteros por la Paz

Salvador Aquino ama contar historias y ha sido mediador de la lectura desde hace varios años. En 2019 impulsó la formación de un pequeño colectivo de profesoras y profesores desde el Centro de Maestros de Miahuatlán: «Cuenteras y Cuenteros por la Paz», quienes luego de un proceso de entrenamiento como narradores orales decidieron lanzar el Festival que este año pretende llegar a más de 4 mil 700 personas, cifra alcanzada en 2024.

La situación de violencia en este municipio, que alberga el penal federal de Mengolí, donde se encuentran internos de alta peligrosidad por delitos relacionados con el narcotráfico, fue la razón de peso para diseñar un evento que busca llegar a todas y todos pero con un énfasis particular, a las agencias, colonias y barrios que generalmente carecen de servicios culturales, explica Salvador Aquino.

Un Festival de y para la comunidad

Frente a la indiferencia de instituciones gubernamentales en medio del clima de inseguridad y violencia que priva en Miahuatlán, profesores de la Sección 22 le entraron al quite confiando en la buena voluntad y colaboración de algunas instituciones oficiales y de la ciudadanía local. Es así como inició en 2023 el Festival Internacional de Narración Oral «Voces por la Paz».

Recuerda Salvador Aquino que el apoyo comunitario se ha manifestado de muchas formas. Relata que en el primer Festival llegó una señora a regalar tamales para alimentar a las y los narradores participantes. En otra ocasión, un niño se le acercó al final de una función para entregarle cinco pesos como cooperación voluntaria. Es así como el Festival se ha ido consolidando, y la comunidad miahuateca aprendiendo a fortalecerse de manera autogestiva.

Los cuentos y los libros donde más se necesitan

En su tercera edición, el Festival Internacional de Narración Oral llegará a más lugares dentro y fuera de Miahuatlán. El objetivo es presentarse en la mayoría de las 20 agencias municipales de Miahuatlán y al menos en diez colonias y barrios, además de extenderse a municipios cercanos como San Miguel Yogogana, San Pedro Amatlán, Monjas, Ejutla de Crespo, Santo Tomás Tamazulapam y San José del Pacífico, entre otros.

«Nuestro propósito es descentralizar de la cabecera municipal y abarcar lugares donde difícilmente llegan actividades culturales y menos aún de impulso a la lectura. Por las mañanas vamos a estar en escuelas pero lo más importante es que vamos a barrios, colonias, agencias y municipios cercanos porque de por sí los espacios de cultura son pocos, y los que hay se centralizan. Miahuatlán se viste de palabras para todas y todos», menciona Salvador Aquino.

Cartel de narradores de primera

La cartelera del Festival se compone de narradores locales de Miahuatlán, algunos en lenguas originarias; e invitados estatales, nacionales e internacionales. Figuran los nombres de Janet Pankowsky, con cuentos para mujeres; Kevin Galeana un talento joven del Estado de Guerrero, que ha trabajado mucho en doblaje, teatro y narración oral; de Bolivia llegará Claribel Loayza, antropóloga y artista, y Michael Navarro de Costa Rica, entre otros.

En 2025 las cosas no pintan bien en lo financiero para instalar en hoteles a participantes de la república mexicana y Latinoamérica, por lo que serán organizadores quienes les darán albergue en sus casas. El propósito es derribar cualquier posible obstáculo y seguir adelante con el proyecto, señala con una sonrisa «Chava», un dínamo de entusiasmo.

¿Cuentos para qué?

Encontramos esta cita en internet: «Desde las hogueras ancestrales hasta las pantallas modernas, las historias han sido una parte fundamental de la experiencia humana. Nos permiten comprender el mundo, construir lazos y transmitir conocimientos y tradiciones a través de generaciones».

Salvador Aquino establece que el cuento es un pretexto para convocar al diálogo, y si se fortalecen los espacios de diálogo, si la palabra circula, es posible dar tregua a la violencia, que surge cuando no existe el diálogo. Por ello, invita a quienes quieran sumarse a esta iniciativa independiente con lo que puedan apoyar, y a quienes gusten acudir a la inauguración del tercer Festival de Narración Oral «Voces por la Paz», el 8 de octubre en Miahuatlán.