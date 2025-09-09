Sin justicia María Elena Ríos, a 6 años de ser atacada con ácido

-Seis años después del ataque, no hay sentencia condenatoria para Vera Carrizal ni contra sus cómplices

-Desde el 2 de diciembre de 2024, Vera Carrizal está fuera de prisión con el pretexto de enfermedades nunca comprobada

-Juan Antonio Vera Hernández, hijo del exdiputado, sigue prófugo; la Fiscalía de Oaxaca ofrece hasta un millón de pesos por información que lleve a su captura

-La Ley Malena ya está vigente en 13 estados, pero aún no ha sido aprobada a nivel federal

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com).- Este martes 9 de septiembre se cumplieron seis años del intento de feminicidio con ácido contra la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, y la justicia sigue sin llegar: No hay una sentencia condenatoria contra el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal ni contra sus cinco cómplices, uno de ellos continúa prófugo. Peor aún, desde el 2 de diciembre de 2024, el autor intelectual se encuentra fuera de la cárcel bajo el argumento de tener diez enfermedades y de supuestamente encuentre internado en el hospital privado Santa Anita de la Ciudad de Oaxaca.

El agresor lleva 281 días (10 meses) fuera de prisión, supuestamente hospitalizado bajo custodia de la policía estatal de Oaxaca, alegando enfermedades que hasta ahora no han sido confirmadas por peritos federales. El pasado 17 de julio de 2025, María Elena asistió acompañada de funcionarias de la Secretaría de la Mujer federal para realizar una diligencia destinada para verificar que el agresor no se hubiera fugado y conocer su expediente médico. Sin embargo, la familia de Vera Carrizal obstaculizó la labor de las servidoras públicas, impidiendo corroborar tanto su estancia en el hospital como su estado de salud real.

“Lo que hay es un teatro montado para sostener el privilegio de un agresor que debería estar en prisión. A más de 10 meses de su excarcelación, la Fiscalía estatal y el Poder Judicial de Oaxaca, han ignorado los llamados a transparentar los diagnósticos médicos”, señala Ríos.

Aquí video del momento: https://x.com/_elenarios/status/1965032229303615708?s=46

“Cada vez que pienso en lo que me ha costado llegar aquí, siento el mismo ardor que aquel 9 de septiembre de 2019. Mientras yo llevo diez cirugías para reconstruir mi cuerpo, él lleva diez meses libre, protegido por un sistema que se presta a la corrupción, que no es eficiente y no garantiza justicia”.

“Exijo a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y al Poder Judicial local a fin de que actúen de inmediato para que Juan Antonio Vera Carrizal regrese a prisión y se le dicte una sentencia condenatoria firme. Esto no es solo por mí, sino como un ejemplo de que en México no habrá impunidad para quienes atacan con ácido a mujeres. Cada día que se retrasa la justicia es un recordatorio de que el sistema apuesta al desgaste de las sobrevivientes, y eso debe terminar”, declara María Elena Ríos.

A seis años del ataque, el hijo de Juan Antonio Vera Carrizal, Juan Antonio Vera Hernández, se encuentra prófugo de la justicia. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha emitido una recompensa de hasta un millón de pesos para quien proporcione información veraz que conduzca a su localización y captura. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, Vera Hernández sigue sin ser localizado, lo que evidencia la persistente impunidad en este caso.

Seis años de impunidad

9 de septiembre de 2019: María Elena Ríos fue atacada con ácido en Huajuapan de León, Oaxaca. Su madre también resultó con quemaduras de tercer grado.

2020 : Tras presión social, Vera Carrizal fue detenido y vinculado a proceso junto con tres autores materiales.

2021–202:. La defensa interpuso recursos y amparos que frenaron el proceso.

2023: Ríos impulsó la creación de la llamada *Ley Malena.

2023: Puebla se convirtió en el primer estado en aprobarla; al cierre del año, 13 congresos locales ya la habían adoptado.

14 de agosto de 2024: El juez José Gabriel Montaño dicta sentencia absolutoria a Vera Carrizal. Ese mismo día por la noche la jueza Maria Antonia Esteva Domínguez del tribunal de Enjuiciamiento del circuito judicial de la Mixteca deja sin efecto la resolución y ordena la investigación del juez Montaño bajo sospecha de corrupción.

2 de diciembre de 2024: El juez Lorenzo Ramírez Cruz excarceló a Vera Carrizal para ser hospitalizado, pese a la falta de pruebas médicas concluyentes. Hasta la fecha sigue fuera de la cárcel.

25 de enero de 2025: Maria Elena se pronuncia en un acto en el que participa la presidenta Claudia Sheinbaum y reconoció estar agotada.

La importancia de la Ley Malena

La Ley Malena tipifica los ataques con ácido y sustancias químicas como tentativa de feminicidio y no únicamente como “lesiones”. Su aprobación en 13 estados significa un avance histórico, pero la falta de una homologación federal sigue dejando desprotegidas a muchas víctimas.

“Mi lucha no es solo personal. Sé que en cada mujer atacada hay un espejo de mi historia, y por ellas sigo hablando, aunque el cansancio me apriete”, concluye la saxofonista.