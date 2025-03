Persisten anomalías en la secundaria “Jaime Torres Bodet” de Mitla

En un atentado contra la calidad educativa, docentes de la Sección 59 fueron sustituidos por personas sin perfil, de la Sección 22, para impartir materias como español, matemáticas y educación fisica, denuncian padres y madres de familia

SAN PABLO VILLA DE MITLA, Oax.- Luego de la remoción arbitraria de docentes de la Escuela Secundaria “Jaime Torres Bodet”, por parte de la directiva, continúan las irregularidades y aberraciones en el plantel localizado en la Villa de Mitla denunciaron padres, madres y tutores del alumnado.

Explicaron que luego de que varios docentes fueron cambiados de centro de trabajo solo por estar agremiados a la Sección 59 magisterial, y sin tomar en cuenta su antigüedad y desempeño, estos fueron sustituidos por personal de la Sección 22 sin el perfil necesario para impartir las asignaturas y realizar las labores que les fueron asignadas.

Ejemplos de los anterior: Un técnico en computación fue habilitado como maestro de educación física, una persona con perfil de Técnico de Imprenta es profesor de español, mientras que otra persona con plaza de intendente imparte la clase de matemáticas.

Dichos cambios, dijeron padres y madres de familia, resultan aberrantes y atentan contra la calidad educativa, máxime cuando la directiva del plantel argumentó que la sustitución de personal era para contar con profesores mejor preparados.

Mencionaron que desafortunadamente, las arbitrariedades cometidas en los primeros meses de 2025, principalmente por parte de la subdirectora, Minerva Santiago Mestas, hermana del Regidor de Educación municipal, se han materializado con la complacencia del director y de la presidencia del Comité de Padres y Madres de Familia.

Afirmaron que el anterior Comité negoció el retorno de la Sección 22 sin importar que llegara personal falto de ética y profesionalismo, a quienes incluso se les adjudican actos de acoso hacia las alumnas.

Tampoco tomaron en cuenta el documento firmado por padres y madres de familia durante los tiempos del conflicto magisterial de 2006, donde se estableció que no se permitiría el retorno de afiliados a la Sección 22 para así poder garantizar un servicio educativo sin paros ni ausentismo.

Por otra parte, señalaron que la actual presidenta de padres y madres de familia, Selene Reyes Martínez, también ha sido cómplice de la directiva de la institución al ignorar la voluntad de la mayoría y avalar los cambios de personal.

Dijeron que no descartan que en toda esta situación existan actos de corrupción donde representantes de padres y madres de familia reciban sobornos, sin importar las afectaciones a la calidad educativa y la estabilidad de las y los estudiantes.

Asimismo, alertaron a tutores, padres y madres de familia a no caer en el conformismo ante esta situación, que no se dejen intimidar con el condicionamiento de documentación del alumnado porque éste es un derecho que no se puede violar.

Tal situación, agregaron, ha obligado a cambiar de escuela a estudiantes que cuentan con capacidad económica para hacerlo ya que deben pagar cuotas e inscripción, además de comprar nuevos uniformes, sin embargo, la mayoría de las y los alumnos están siendo afectados por tales irregularidades y arbitrariedades.

Por todo lo anterior, solicitan al titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Emilio Montero, atender la problemática de la Escuela Secundaria “Jaime Torres Bodet” de Mitla, donde la autoridad del mismo ha brillado por su ausencia.