La terca memoria: Efemérides culturales de abril

El 03 de abril de 1969 perdió la vida en un accidente automovilístico el compositor Álvaro Carrillo. El músico nacido en Cacahuatepec, costa de Oaxaca, compuso más de 300 canciones muchas de éstas interpretadas por grandes voces como la de Frank Sinatra.

El 06 de abril nació en la H. Ciudad de Huajuapan de León la soprano Patricia Trujano Granados, quien luego de egresar del Conservatorio Nacional ha perfeccionado su técnica vocal en Viena, donde inició una carrera en el bel canto que la ha levado a presentarse en diversos escenarios de Europa, México y Oaxaca.

El 07 de abril de 1908 nació en Santa María Asunción Cacalotepec Mixe el compositor y director indígena Rito Marcelino Rovirosa, arreglista de los Sones y Jarabes Mixes. El autor de más de un centenar de piezas entre sones, jarabes, pasodobles y misas falleció en Zacatepec Mixe el 05 de julio del año 2000.

El 09 de abril de 1910 surgió a la vida doña Casilda Flores Morales, en la calle Trujano de la capital oaxaqueña. La «Horchatera», como se le conocía, fue célebre por las deliciosas aguas frescas que preparaba y expendía en el mercado Benito Juárez.

El 13 de abril de 1877 nace en Teotitlán del Camino el periodista y político mexicano Enrique Flores Magón, quien junto con sus hermanos Ricardo y Jesús fue perseguido por manifestarse contra la tercera reelección de Porfirio Díaz. Falleció en la Ciudad de México el 28 de octubre de 1954.

15 de abril de 1902 nace en la Villa de Zaachila el compositor Amador Pérez Torres, quien cobró celebridad dentro y fuera de México por el que ha sido considerado el “danzón de danzones”: Nereidas, interpretado lo mismo por la más humilde marimba callejera que por prestigiadas orquestas sinfónicas en las mayores salas de concierto.

El 24 de abril de 2019 fallece en la Ciudad de México la poeta oaxaqueña Rocío González, autora de poemarios como Paraíso de fisuras, Lunacero, Las ocho casas y Neurología 211, entre otros. La escritora y ensayista nació en Juchitán de Zaragoza el 29 de octubre de 1962.