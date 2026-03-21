Movimiento Ciudadano: Somos la segunda fuerza electoral de México

OAXACA, Oax. (sucedioenoaxaca.com).- Movimiento Ciudadano, el partido naranja que dirige el excandidato presidencial Jorge Alberto Maynez, a nivel nacional, y en Oaxaca, Alberto Sosa, realizó este viernes en la capital oaxaqueña la Reunión Plenaria de las y los Diputados de la tercera Circunscripción, con la participación de representantes de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Oaxaca.

Al encuentro político asistió la diputada federal Ivonne Ortega, líder de la bancada naranja del Congreso Federal, el secretario general de MC, Agustín Torres Delgado, la diputada federal por Oaxaca, María de Fátima García León y la diputada local, Alejandra García Morlán.

Agustín Torres Delgado sostuvo que el capital político de Movimiento Ciudadano va en ascenso de cara a las elecciones de 2027, y que hoy por hoy, su partido representa la segunda fuerza electoral de México: «Nuestro Movimiento puntea en Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Campeche, y vamos a dar la batalla en Quintana Roo, Baja California Sur, Tlaxcala. Somos la alternativa que México necesita y somos la segunda fuerza electoral en este momento. Los partidos de la vieja política nos está pidiendo alianzas. Que no se equivoquen nosotros vamos con nuestra identidad, solos».

Y agregó: «¿Qué estamos haciendo? Abriendo las puertas, sumando más gente», y mencionó que en Oaxaca se están sumando cada vez más nuevos liderazgos como el del exdiputado Daniel Gutiérrez y la ex legisladora Paola España, entre otros, en las ocho regiones del estado.

Asimismo, resaltó que a nivel nacional, cuentan con liderazgos que están mostrando que la primera batalla debe ser la de las ideas, y bajo este criterio, dijo, destacan militantes del MC como los gobernadores de Nuevo León, Samuel García, y de Jalisco, Pablo Lemus, de la ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García, y de una figura histórica dentro de la esfera de la política ciudadana como Patricia Mercado, lo cual fortalece la agenda del partido naranja rumbo a las elecciones del 2027.