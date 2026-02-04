«Ellas curan», cortometraje mexicano entre 5 premiados por Ibercultura Viva

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Dirigido por el cineasta tlaxcalteca Miguel Minor Serrano, el cortometraje Ellas curan fue uno de los cinco seleccionados por el programa IberCultura Viva, dentro del concurso de Tesoros vivos, memoria y territorios, que premió producciones audiovisuales dedicadas a valorar, visibilizar y compartir las acciones de organizaciones culturales de base comunitaria, así como de pueblos y comunidades tradicionales de la región.

Seleccionadas entre 75 producciones inscritas, en un concurso que celebró la memoria, los saberes y a las maestras y maestros de la Cultura Viva Comunitaria iberoamericana, las obras premiadas son provenientes de Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú.

Ellas curan surgió de un trabajo comunitario en San Pablo del Monte, Tlaxcala, enfocado en la documentación de saberes ancestrales vinculados a la medicina tradicional. El realizador acompañó y registró dichas prácticas, y reconoció la importancia de que en el aprendizaje se fortalezcan la transmisión intergeneracional y el reconocimiento comunitario.

Miguel Minor Serrano, en entrevista, comenta que el proceso creativo se vincula con su experiencia como docente de Semilleros Creativos en Tlaxcala, proyecto del programa de Cultura Comunitaria, que impulsa la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC).

Los principios de creación colectiva y trabajo directo con las comunidades que promueve el modelo de Semilleros fueron fundamentales en su formación y se reflejan de manera clara en la concepción y realización del cortometraje.

El documental aborda los estigmas históricos que enfrentan las mujeres portadoras de saberes de curación tradicional, quienes durante años fueron señaladas o descalificadas por la propia comunidad. Frente a ello, la obra propone una resignificación de sus prácticas y recupera su valor cultural y la cosmovisión que las concibe como parte de una herencia viva.

El cineasta destaca que la distinción por parte del programa IberCultura Viva representa un reconocimiento colectivo, ya que visibiliza prácticas culturales del patrimonio vivo de Tlaxcala y las proyecta a nivel internacional.

Tesoros vivos, memoria y territorios

La convocatoria del programa IberCultura para Tesoros vivos, memoria y territorios fue una invitación a integrantes de colectivos y personas propuestas por colectivos residentes en los países miembros del programa: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Tuvo la intención de registrar prácticas, técnicas y modos de vida que expresaran el patrimonio cultural inmaterial y la diversidad de sus territorios.

Cabe destacar que IberCultura Viva es un programa de cooperación técnica y financiera entre gobiernos. La representación mexicana está presidida por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Su objetivo es promover y fortalecer la diversidad cultural mediante el impulso de políticas culturales de base comunitaria y la articulación de acciones en Iberoamérica.

La evaluación técnica del concurso Tesoros vivos, memoria y territorios estuvo a cargo de representantes de los países miembros, quienes conformaron la Comisión de Evaluación, con el acompañamiento de la Unidad Técnica del Programa.

Se utilizaron criterios como la adecuación al tema, la centralidad de los Tesoros Vivos, la perspectiva de género e interseccional, la promoción de los derechos culturales, el vínculo comunitario y la calidad técnica. Cada una de estas cinco obras, recibirá un reconocimiento económico de tres mil dólares estadounidenses.