Fortalecen identidad y cultura del mezcal en Matatlán con un nuevo libro

SANTIAGO MATATLÁN, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- En el marco de las acciones estratégicas para fortalecer la identidad cultural y productiva de la región, se llevó a cabo la presentación del libro Una vida consagrada al mezcal oaxaqueño: Conocimiento y experiencias. 50 años se dicen fácil (1975-2025), autoría de Julián Vidal Gómez Rodríguez, en la Unidad 089 del ICAPET, en el municipio de Santiago Matatlán.

Durante el evento, autoridades municipales, productores y especialistas coincidieron en la importancia de impulsar acciones coordinadas que contribuyan a consolidar a Santiago Matatlán como la Capital Mundial del Mezcal. Entre los principales acuerdos, se destacó la necesidad de promover la participación conjunta para la revisión y actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-070, así como la construcción de argumentos y propuestas para solicitar a las autoridades un trato especial a pequeños productores en la aplicación del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS).

El presidente municipal constitucional, Juan José Méndez León Jiménez, subrayó que esta presentación se inscribió dentro de una agenda más amplia orientada al fortalecimiento institucional del sector mezcalero, destacando la propuesta de rescatar al ICAPET como centro de innovación tecnológica y desarrollo de capacidades para la industria del mezcal, con énfasis en la profesionalización, la transferencia de conocimiento y la sustentabilidad.

La jornada concluyó con la participación del autor, Ingeniero Julián Vidal Gómez Rodríguez, quien compartió las motivaciones de su obra, concebida como un testimonio histórico y técnico de más de cinco décadas dedicadas al mezcal.

Con esta actividad, Santiago Matatlán refrendó su compromiso con la difusión del conocimiento, la memoria colectiva y el impulso de políticas públicas que fortalezcan al mezcal como patrimonio cultural y motor económico de Oaxaca y de México.