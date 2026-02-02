OaxacaCine Móvil anuncia sus imperdibles funciones de febrero

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía OAXACACINE).- El espacio cultural Matamoros 404 de la capital oaxaqueña será la sede de las dos funciones que ha preparado OaxacaCine Móvil este febrero, cuya entrada será gratuita y, en todo caso, se aceptarán donativos voluntarios.

La primera función será el viernes 6 de febrero a las 19:00 con la proyección de «Un techo sin cielo», cinta mexicana dirigida por Diego Hernández con duración de 90 minutos.

Dieglo Battle, de Otros Cines, ha dicho que esta película es “una pequeña maravilla narrativa, visual y emocional”.

Después de abrir una caja de zapatos, Diego comienza a sentir un severo cansancio que le impide realizar actividades cotidianas y lo deja en cama. Al mismo tiempo, su amiga Liz padece de un insomnio misterioso mientras desarrolla una puesta en escena.

Diego Hernández (Tijuana, 1997), es egresado de la Facultad de Humanidades de la UABC. Trabaja a través del registro de su vida cotidiana, mezclando metodologías documentales, experimentales y de autoficción. En sus películas ha abordado con humor temas como el trabajo, la vida familiar, la amistad, la memoria colectiva y el duelo; desafiando las narrativas dominantes sobre la violencia en Tijuana. Sus películas han sido premiadas en FICUNAM, FIDMarseille, Ji.hlava, MIDBO, ZINEBI, Los Cabos y FICENS. También se han exhibido en Anthology Film Archives, el Foro Internacional de la Cineteca Nacional de México, FICValdivia, Mar del Plata, Márgenes, Cámara Lúcida, Bogoshorts y Corriente – Encuentro Latinoamericano de Cine de No Ficción. Su obra ha sido objeto de retrospectivas en el Festival Universitario de Cine EUREKA (2022, Bogotá) y en el Spectacle Theater (2025, Nueva York). Su película Un techo sin cielo (2025) recibió el premio a Mejor Película Mexicana en FICUNAM y en Los Cabos. Ganador del Prince Claus Fund – Seed Award 2025 (Países Bajos).

OaxacaCine agradece a Diego Hernández por hacer posible esta función especial.

La segunda función, el jueves 12 de febrero es «Cielo, Paloma, Viento», un programa de cortometrajes presentado en colaboración entre KADIST, OaxacaCine y Cinema Antena, que reúne tres películas de artistas de la colección KADIST.

Entre espacios aéreos en disputa, vínculos frágiles entre especies y el viento como protagonista sutil, las tres películas nos sintonizan con fuerzas invisibles —climáticas, emocionales y espirituales— que silenciosamente moldean nuestras vidas.

ABOVE ALL

De Enar de Dios Rodríguez (España, 2025, 25 minutos). Desde el dióxido de carbono que atrapa el calor hasta los drones que permiten la guerra a distancia, o los químicos que caen sobre los campos, la película revela cómo el aire se ha convertido en un territorio cargado de tensión. Above All es una lente a través de la cual examinar la crisis climática, la tecnología y la ambición neocolonial. Como parte de una serie más amplia sobre el espacio aéreo, la obra explora las historias, políticas, regulaciones e infraestructuras que lo configuran, así como los cambios ambientales y antropocéntricos que se desarrollan a lo largo de este plano vertical.

CUCLI

De Xavier Marrades (Cataluña, 2016, 16 minutos, Cucli es un cortometraje y un retrato íntimo de una relación entre especies, ambientado en Cervera (Cataluña), el pueblo natal del artista. Es una película sobre la confianza: entre un hombre y un ave, pero también, de manera implícita, entre el artista y sus sujetos. Según el artista, a pesar de la abundancia de palomas en la región, las tórtolas son bastante raras. Esta criatura cargada de simbolismo —símbolo internacional de la paz— apareció en la vida de un pariente lejano del artista, Ramón, tras la muerte de su esposa, y lo acompaña en los largos trayectos de transporte en camión desde el este de España hasta Portugal y de regreso.

THE WIND

De Lenka Clayton, Phillip Andrew Lewis (Reino Unido y EE. UU., 2024, 77 minutos), The Wind es una obra compuesta por aproximadamente 1,400 clips encontrados y recopilados a lo largo de la historia del cine (dramas de espionaje, comedias románticas, westerns, etc.), cada uno de los cuales representa la fuerza invisible del viento. En la mayoría de los casos, el viento no es la “figura” de la escena, sino que anima el fondo. En esta película, se desplaza al centro de atención, convirtiéndose en el protagonista y mostrándonos todo lo que toca: adquiere forma al agitar la ropa tendida, ondular la hierba en el campo, hacer girar las veletas, rodar los arbustos secos o sacudir las ramas de un árbol.

OaxacaCine Móvil agradece a KADIST y Cinema Antema por hacer posible esta proyección.