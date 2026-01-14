Continúa la temporada de avistamiento de ballenas en la Costa Oaxaqueña

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Secretaría de Turismo del Estado (Sectur Oaxaca) informó que continúa la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas 2025-2026 en la Ruta de la Costa Oaxaqueña, la cual forma parte de las zonas autorizadas a nivel federal para la observación de la especie.

La dependencia señaló que, conforme a lo establecido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Norma Oficial Mexicana NOM-131-SEMARNAT-2010, que regula esta actividad; el periodo de observación inició en el país en diciembre del 2025 y concluirá en marzo del presente año.

De acuerdo con el aviso emitido por la dependencia federal, en Oaxaca se determinan como áreas autorizadas el corredor Puerto Ángel-Mazunte, en los municipios de San Pedro Pochutla y Santa María Tonameca, donde la temporada concluirá el 31 de marzo.

Asimismo, en Puerto Escondido y en el Parque Nacional Huatulco, donde destacan sitios como Punta Sacrificio, La Entrega, Copalita, Tangolunda y Chahué; ahí, la temporada de observación concluirá el 21 de marzo.

La Sectur Oaxaca subrayó que esta actividad permite a las personas visitantes de la región de la Costa disfrutar de uno de los espectáculos naturales más representativos del Pacífico mexicano en equilibrio con el entorno natural.