IEEPCO refuerza medidas de seguridad para Proceso de Revocación de Mandato

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- En Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó este viernes el procedimiento de verificación de las medidas de seguridad incluidas en las papeletas, el acta de la jornada de la revocación de mandato y las actas de escrutinio y cómputo de casilla, así como las características de calidad del líquido indeleble.

Dicho procedimiento se llevará a cabo en los Consejos Distritales, en el marco del Proceso de Revocación de Mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado de Oaxaca para el periodo constitucional 2022–2028, con el objetivo de garantizar la certeza y confiabilidad de los materiales electorales que serán utilizados durante la jornada.

La Sesión Extraordinaria Urgente se llevó a cabo de manera virtual y contó con la participación de la consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González; las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; así como de los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas. También estuvieron presentes el secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas, y las representaciones de los partidos políticos.