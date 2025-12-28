De Juchitán, Gustavo López gana el 2º Concurso de Composición “Canto de Mi Tierra”

Su tema “Oaxaca es una flor en la memoria” obtuvo el primer lugar en la fase estatal

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Con la participación de compositoras y compositores de las ocho regiones, se desarrolló este sábado 27 de diciembre la fase estatal del 2º Concurso de Composición de la Canción Oaxaqueña “Canto de Mi Tierra” 2025, en la que se presentaron obras inéditas seleccionadas previamente en etapas regionales.

Las obras fueron evaluadas con base en criterios artísticos como originalidad, calidad musical e identidad cultural. Como resultado del proceso de selección, “Oaxaca es una flor en la memoria”, de Gustavo López Hernández, de Juchitán, se coronó como ganadora.

Mientras que, “Bajo el cielo de Oaxaca”, de Enrique Chávez Vázquez de Valles Centrales, obtuvo el segundo lugar; y “Te extraño, Oaxaca”, de Luis Yael Martínez Díaz de la Mixteca, el tercero.

Otras piezas que formaron parte de la muestra musical del certamen son: “Así es Oaxaca” de Rafael Martínez Bautista de la Sierra de Juárez; “Baila oaxaqueña” de Fernanda Aragón Elorza de la Sierra Sur; “Oaxaca” de José Luis Figueroa de la Sierra de Flores Magón.

Así como “Vente conmigo a Huatulco” de Sigifredo Castro Rendón de la Costa y “Oaxaca bonita” de Ismael de Jesús Ramírez Vera de la Cuenca del Papaloapan.

El concurso permitió reunir propuestas musicales que dan cuenta de la diversidad de expresiones culturales presentes en las distintas regiones de Oaxaca.