Concierto de Clausura de la Octava emisión del Festival Oaxaca Barroca

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Asociación de Maestros Activos Culturales de Oaxaca A.C. invita el concierto de cierre de la Octava emisión del Festival Oaxaca Barroca emisión 2025.

El Concierto de Órgano Histórico se llevará a cabo este domingo 28 de diciembre a las 12:00 horas, en el interior del Templo de San Jerónimo Tlacochahuaya. Cabe mencionar que la entrada al concierto es libre, sin embargo, se le pide la colaboración del donativo de 50 pesos para el mantenimiento del Templo de San Jerónimo Tlacochahuaya.

Agradecemos la colaboración para este concierto a la Fundación Alfredo Harp Helú, así como a la Mtra. Cecilia Pérez Cano del corporativo MRCI, sede Oaxaca, al Hotel Cosijo y la contadora Blanca Pérez.

Este evento forma parte del Festival Oaxaca Barroca, cuyo objetivo es difundir el valioso patrimonio musical del órgano en la sociedad oaxaqueña, así como fomentar la formación de público a través de conciertos gratuitos y didácticos.

En esta ocasión, se presentarán destacados organistas con amplia trayectoria: el Mtro. José Suárez Molina y la Dra. Erika Erdely Ruíz, quienes ofrecerán un repertorio que resalta la riqueza histórica y cultural de este instrumento.

Dra. Erika Erdely Ruíz. Clavecinista académica de la UNAM que combina su carrera institucional con una profunda vocación musical. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música de México, donde completó una exigente formación de diez años en interpretación y teoría musical, aunque nunca se dedicó profesionalmente a la música por considerarla difícil para vivir de ella. A lo largo de su vida, ha integrado su pasión musical con su labor académica, ofreciendo recitales en espacios universitarios y colaborando en proyectos culturales que vinculan la música con el patrimonio y la comunidad, como conciertos en órganos históricos de Oaxaca y Taxco.

Actualmente, Erika trabaja como profesora y funcionaria en la UNAM en Chicago, donde también explora y difunde la música tradicional mexicana. Ha aprendido a interpretar la marimba y participa activamente en eventos culturales que celebran la herencia latinoamericana, integrando así su formación europea con la riqueza musical de su país. Su trayectoria refleja una doble vida como investigadora y música, en la que ambas facetas se enriquecen mutuamente, contribuyendo a la educación, la cultura y la identidad.

Mtro. José Suárez Molina. Clavecinista y organista mexicano. En la 48.a edición del Festival Internacional Cervantino recibió la presea “Eugenio Trueba Olivares” por su trayectoria y su trabajo como uno de los pilares de este festival.​

Estudió durante dos años en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. En 1968 comenzó sus estudios en el Conservatorio de Música de Santa Cecilia en Roma, Italia, con los maestros Fernando Germani y Domenico Bartolucci.​ En 1975 recibió el Diploma en Órgano y composición.​

Ha ofrecido recitales en diferentes ciudades de México, Europa y Estados Unidos con un repertorio que va desde el siglo XVI hasta obras contemporáneas, tanto como solista como parte de los grupos de los que ha formado parte como: la Camerata Instrumental de México, Capella Cervantina, Solistas de México, Compañía Musical de las Américas, Cuarteto Biber, Camerata Aguascalientes, Grupo di Roma, Capella Guanajuatensis, Capella Puebla y Conjunto de Cámara de Ciudad de México.​

Durante treinta y dos años, fue maestro en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México, donde impartió las cátedras de armonía, contrapunto, bajo cifrado, formas musicales, piano y órgano.​Entre sus alumnos más distinguidos se cuentan el flautista Horacio Franco y el compositor Javier Torres Maldonado.

Desde 2010 se integró en el proyecto del rescate sonoro La Flauta de Cristal de Claude Laurent 1835, «la única flauta de cristal que se conserva en perfectas condiciones». Este proyecto incluye la grabación de un disco y una gira de conciertos por las principales ciudades de México y España.​

Discografía

2010, Órgano de la Catedral de Oaxaca con Horacio Franco. 2011, Del atelier del relojero al estudio del pintor : música para traverso barroco, flauta de cristal y clavecín con Cuahtémoc Trejo y Nadia Ortega Petterson. 2016, Retratos, Música Francesa del Siglo XVIII. Vol. 1 con Capella Guanajuatensis.