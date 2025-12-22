Fortalecen lenguas originarias con Festival Navideño Gueladó’

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Con el objetivo de visibilizar, fortalecer y celebrar la diversidad lingüística como patrimonio intangible, el Gobierno del Estado realizó el Festival Navideño Gueladó’ “Noche de Paz”, durante dos días en el zócalo de la capital del estado.

A través del Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca (ILEO), más de 280 personas participaron en dinámicas de lotería en lenguas originarias, con las variantes zapoteco de la Planicie Costera y del Valle del Sur, así como mixteco de la Costa del Oeste; con lo cual se promovió su uso social y comunitario.

Como parte de estas actividades, se reconocieron a 50 personas ganadoras con la entrega de piezas artesanales como cazuelas y jarros de barro, molcajetes, tenates, canastas, petates y rebozos, elaborados por artesanas y artesanos oaxaqueños.

Por otra parte, más de 400 asistentes disfrutaron de cantos tradicionales y villancicos interpretados en las lenguas: chontal baja, amuzga, chatina, mixteca alta, zapoteca de la Planicie Costera y náhuatl.

El festival concluyó con el Concierto de Chilenas Mixtecas a cargo de Héctor y sus Teclados, donde las y los asistentes celebraron al ritmo de la música en lengua mixteca.