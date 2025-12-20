El IEEPCO presentó el libro bilingüe “Banya, Zhyap Colory Bany” – Banya, la niña color de barro

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- En el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, la Comisión Permanente de Atención de las Personas Residentes en el Extranjero Originarias del Estado de Oaxaca del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), presidida por la consejera electoral Zaira Alhelí Hipólito López, llevó a cabo la presentación del libro bilingüe “Banya, Zhyap Colory Bany” – Banya, la niña color de barro, de las autoras Geraldina López Curiel y Ana López Curiel.

En su mensaje de bienvenida, Penélope Orozco Sánchez, Directora de la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa, sede de está presentación, celebró que se abran estos espacios de diálogo y reflexión en torno a la migración, la identidad, la lengua y la niñez indígena.

“Banya” es el primer libro dirigido a la niñez escrito en Dizhsa (zapoteco de San Lucas Quiaviní) y español, y surge de la experiencia de vida de comunidades marcadas por la migración. La obra narra la historia de una niña zapoteca que debe dejar su comunidad para asistir a la escuela en la ciudad, enfrentando en el camino diversos retos, entre ellos el racismo por su lengua y su cultura. A través de su historia, el libro celebra la construcción de la identidad, el orgullo y la resistencia cultural.

Las autoras destacaron que Banya es más que un personaje, pues en ella se deposita la vivencia colectiva de quienes han experimentado la migración desde distintas aristas. Representa la fortaleza de la niñez indígena y la importancia de cuidar y preservar la cultura, la lengua y el arraigo comunitario como formas de resistencia.

Durante su intervención, la consejera Zaira Alhelí Hipólito López señaló que la obra aborda de manera sensible y clara el tránsito del zapoteco al español, el contraste de la diversidad cultural y el momento en que Banya reconoce su diferencia. Subrayó que el libro visibiliza el fenómeno de la migración y, de forma especial, el racismo y el racismo lingüístico, así como las implicaciones que estos tienen para las poblaciones indígenas.

A la actividad asistieron el consejero electoral del IEEPCO, Manuel Cortés Muriedas; así como la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, Gloria Ángeles Cruz López, el secretario ejecutivo del IEEPCO, Graciano Alejandro Prats Rojas; el Titular de la Unidad Técnica de Atención a las Personas Residentes en el Extranjero Originarias del Estado de Oaxaca, Salvador Sánchez Pablo, así como Coordinadora del Libro, Lillian Leibovich y representantes de partidos políticos.