Concluyen presentaciones de ARCA en Oaxaca

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/ TERRITORIO SCORE).- Luego de dos temporadas de presentaciones, este martes concluyeron las presentaciones de la propuesta escénica ARCA, espectáculo callejero acompañado por la música en vivo, que busca transformar el espacio público en un territorio de encuentro artístico, poético y comunitario.

Después del éxito de A golpe de calcetín en el Teatro Julio Castillo y Maroma en la Ex Hacienda San José de Atzompa, la compañía Idiotas Teatro regresó con esta obra que se inspiró en la chicharra, un “insecto profundamente valorado en la cosmovisión mixteca, cuyo canto anuncia la lluvia, la fertilidad y los ciclos de la vida”.

Con dramaturgia de Fernando Reyes Reyes y dirección escénica de Fernando Reyes Reyes y Cristian David, ARCA es el resultado de un laboratorio de creación con alcance nacional, nutrido por la mirada del artista catalán Jordi Durán, referente del teatro de calle en Europa, y de la diseñadora y productora chilena Katiuska Valenzuela, quienes han acompañado el proceso de investigación y montaje.

Fernando Reyes, autor del guion, ha señalado que para esta obra también se basaron en la capacidad teatral que tiene el estado de Oaxaca a través de este arte y de otras manifestaciones que se vinculan con él.

“Creemos que Oaxaca tiene un carácter de teatralidad en la calle muy fuerte. Todas las manifestaciones o gran parte, desde las procesiones hasta las calendas representan ese abanico de manifestaciones que están en la calle y que tienen un carácter muy arraigado en el estado”.

También retoma la tradición de las calendas de Oaxaca, un recorrido de celebración que se suele hacer en los festejos a una imagen religiosa.

Para esta obra, la compañía Idiotas Teatro contó con la música en vivo a cargo de Pasatono Orquesta, agrupación que interpreta composiciones originales del músico y director Rubén Luengas.

ARCA, dice la compañía, “es un viaje compartido: un canto de chicharra convertido en escenario rodante que invita a mirar la ciudad —y a quienes la habitan— con nuevos ojos”.

Además de Pasatono Orquesta, en la obra participan con la creación escénica Edgar Mora; el diseño del vestuario está a cargo de Azucena Galicia y la identidad gráfica fue creada por Alejandro Magallanes.

ARCA tuvo su última presentación en El Pañuelito de la ciudad de Oaxaca este martes 16 de diciembre.