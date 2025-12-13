Inicia fase regional del 2º Concurso de Composición de la Canción Oaxaqueña

Del 13 al 21 de diciembre las y los músicos de las ocho regiones muestran su talento artístico

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Secretaría de Culturas y Artes (Seculta) inició la fase regional del Segundo Concurso de Composición de la Canción Oaxaqueña “Canto de mi Tierra” 2025, que se lleva a cabo del 13 al 21 de diciembre en distintas regiones del estado.

El certamen comenzó en el Istmo de Tehuantepec, en el municipio de Ciudad Ixtepec, con la participación de 13 personas compositoras. Este mismo día, por la tarde, la región Cuenca del Papaloapan tuvo como sede el municipio de Loma Bonita, donde compitieron seis participantes.

Este domingo l 14 de diciembre, las actividades continuarán en la Mixteca, en la Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 11 concursantes, y en la Costa, en San Pedro Pochutla, con el mismo número de artistas.

La fase regional seguirá el 18 de diciembre en la Sierra de Flores Magón, en Huautla de Jiménez; el 20 de diciembre en la Sierra Sur, en la Heroica Ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, así como en la Sierra de Juárez, en Guelatao de Juárez.

En tanto, el 21 de diciembre, en San Bartolo Coyotepec, se desarrollarán dos bloques de evaluación correspondientes a Valles Centrales, con 40 participantes inscritos.

Es importante destacar que en cada región se otorgarán premios de 100 mil pesos al primer lugar, 70 mil pesos al segundo y 50 mil pesos al tercero; además, los primeros lugares de cada región avanzarán a la fase estatal.

La final estatal se llevará a cabo el 27 de diciembre a las 18:00 horas, en la Alameda de León de Oaxaca de Juárez, y las obras ganadoras serán difundidas en los medios públicos del Gobierno del Estado.