¿Con qué se cobija el cuerpo del solo? Los colores que lo llevan a un tiempo feliz. Este tiempo frío sobre Ecatepec me lleva a recordar el barrio de Las Galeras del Ferrocarril, Salina Cruz. ¿Qué relación habrá entre el trópico cálido y bello con este frío infernal? Con asombro descubro que el cerebro humano opera por metáforas, que incluyen palabras opuestas. Con este tiempo pinto colores que combaten el frío de los últimos días, que levanta el recuerdo de la infancia vivida allá, en la tierra de los shuncos. ¿De qué estamos hechos? De resistencia, pura terquedad. El cerebro está capacitado para resistir, persistir; descubro que la atmósfera hace la forma del pensamiento (no por voluntad propia sino por respuestas inmediatas, secretas).