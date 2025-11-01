Proyectarán «Frankenstein» en el teatro Alcalá 2, 3, 4 y 6 de noviembre

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) invita a la población a presenciar la proyección de la película «Frankenstein», la producción cinematográfica más reciente del director mexicano Guillermo del Toro.

El titular de la dependencia, Flavio Sosa Villavicencio, expresó que este filme se proyectará en el teatro Macedonio Alcalá de la capital oaxaqueña, los días 2, 3, 4 y 6 de noviembre.

«La Primavera Oaxaqueña ha considerado que el acceso a los valores culturales universales es un derecho humano. Hemos procurado desde la Secretaría que tengamos derecho a disfrutar de conciertos y ahora, de cine de categoría mundial», expresó Sosa Villavicencio.

Detalló que las personas podrán disfrutar de seis funciones. La premier será el 2 de noviembre a las 18:00 horas; los días 3 y 4 se proyectará a las 15:30 y 18:30 horas; y el 6 de noviembre la proyección final será a las 18:00 horas.