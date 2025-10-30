Realiza Sefader concurso de la “Mazorca Decorada” en Valles Centrales

La actividad fomenta la imaginación y creación de figuras, en la que se representaron tradiciones y el trabajo en el campo

AYOQUEZCO DE ALDAMA, Oaxaca (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader) realizó el concurso de la “Mazorca Decorada”, en el municipio de Ayoquezco de Aldama; para resaltar la cultura entorno al cultivo de este grano básico.

Como parte de las actividades de la Feria de Innovaciones en el Cultivo de Maíz y en el marco de las festividades del Día de Muertos, este evento fue encabezado por el subsecretario de Seguridad Alimentaria de la Sefader, Flavio Aragón Cuevas.

Participaron personas productoras de los municipios de Tlacolula de Matamoros, San Bartolo Coyotepec, La Compañía, Santo Tomás Tamazulapan, San José del Progreso, Yogana y Ayoquezco de Aldama, entre otros; quienes retomaron las tradiciones, comida y cultura de sus comunidades y el trabajo en el campo para representarlas en variadas figuras a través de las mazorcas.

En este concurso resultaron ganadores: en primer lugar, Jesús Hernández y Nayeli Cruz Ramírez de Ayoquezco de Aldama, con “El maíz, un producto que da abundancia”; el segundo lugar, Monserrat Ruiz Jiménez también de este municipio con “Los colores de mi tierra”.

El tercer lugar lo obtuvo Renato Reyes Dionisio, de Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec; con “Cosecha de maíz” y en cuarto lugar el grupo de productoras y productores de Yogana con “Cruz de mazorca con flores”. Las personas fueron premiadas con insumos y equipo agrícola.

Otras figuras que participaron fueron: “Un gran esfuerzo de los productores Río”, “El surco de nuestra historia”, “Mazorca y su carreta”, “Chinas oaxaqueñas”, “Campesinos llevando el almuerzo” y “Guelaguetza, unión de la comunidad”. Estas actividades se realizaron con el acompañamiento de las y los técnicos de Sefader del programa Abasto Seguro de Maíz, quienes trabajan de manera cercana con las y los productores de 24 municipios de Valles Centrales.