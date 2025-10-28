Casa de las Artesanías, primer lugar en Concurso de Fachadas de Día de Muertos

Participaron 23 establecimientos del Centro Histórico de la capital del estado; la actividad forma parte de La Fiesta más Viva de Todas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En el marco del Día de Muertos, La Fiesta más Viva de Todas, la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) entregó los tres primeros lugares del Concurso de Decoración de Fachadas 2025, en el que participaron 23 establecimientos del Centro Histórico de la capital del estado.

El primer lugar fue otorgado a Casa de las Artesanías Oaxaca, que recibió un estímulo de 30 mil pesos; el segundo correspondió a Expendio Tradición, acreedor de 20 mil pesos; y el tercero fue para el Hotel Na’ura Centro, que obtuvo 10 mil pesos.

La titular de la dependencia, Saymi Pineda Velasco felicitó a las y los participantes por su entusiasmo y compromiso para conservar la belleza del Centro Histórico, uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país.

“El Día de Muertos no es una despedida, es un reencuentro lleno de color, música y amor por quienes siguen vivos en nuestro recuerdo. Las fachadas del Centro Histórico se transformaron en lienzos de identidad y orgullo, mostrando el respeto por las raíces, el compromiso por embellecer la zona y el cuidado del patrimonio arquitectónico”, destacó la funcionaria.

En representación del establecimiento ganador del primer lugar, Óscar Vásquez Díaz explicó que este premio es resultado del trabajo de 59 familias de diferentes comunidades del estado.

La evaluación se realizó bajo los siguientes rubros: el respeto a la integridad de la fachada, seguridad y adecuación del montaje, representación fiel de la temática del Día de Muertos, el uso de materiales y técnicas tradicionales, creatividad y originalidad de la propuesta y armonía estética en su composición.