Presentan material didáctico para preescolares elaborado en el CaSa

El “Tapiz de los sonidos” favorece un aprendizaje activo en las infancias bajo el método Montessori

SAN AGUSTÍN ETLA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía CASA).- Para fomentar un aprendizaje activo en las infancias, el Centro de las Artes San Agustín (CaSa) presentó el “Tapiz de los sonidos”, un material didáctico elaborado en su Taller de Afelpado, en colaboración con el Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler de San Agustín Etla.

Esta pieza, que se elaboró con fieltro industrial y lana de oveja teñida con anilinas, consiste en fichas individuales con imágenes de objetos de la vida cotidiana en sobrerrelieve, cuyos nombres abarcan las letras de la A a la Z.

El director general del CaSa, Daniel Brena, dijo que el fundador de este espacio, el artista Francisco Toledo, mantuvo un vínculo cercano con este plantel educativo, al cual le diseñó sus pisos, mobiliario y uniformes. “Toledo siempre buscó que el arte dialogara con la educación”, agregó.

La creación del Tapiz se suma a las diversas colaboraciones de CaSa con este preescolar. La herramienta fue creada con un enfoque basado en el método Montessori y su diseño propone la interacción de las niñas y niños con el material, fortaleciendo sus sentidos.

El proceso de elaboración fue supervisado por Marcela Ortega y llevado a cabo por Fátima Armengol y Erandi Sánchez, aprendices del Taller de Afelpado por medio del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.