Oaxaqueña triunfa en el Concurso Nacional de Oratoria “Dr. Belisario Domínguez»

COMITÁN, Chiapas (sucedioenoaxaca.com/vía IEEPCO).- La representante del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) en la etapa estatal del Concurso Nacional de Oratoria “Dr. Belisario Domínguez Palencia. Libres por la palabra libre” 2025, resultó ganadora en la fase nacional realizada en Comitán, Chiapas.

Giscell Gamboa Ávila, joven zapoteca originaria del municipio de San Sebastián Tutla, obtuvo el primer lugar en este certamen nacional. El segundo lugar fue para Manuel Alejandro Aguilar Flores, representante de Querétaro, y el tercero para Sergio Alcántara Chávez, de Veracruz.

La ganadora estuvo acompañada por la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEEPCO, Ana María Márquez Andrés, quien recordó que el objetivo del certamen es honrar la memoria del Dr. Belisario Domínguez Palencia, defensor de la libertad de expresión, así como promover la participación de las juventudes en el fortalecimiento de la democracia.

Este concurso es una iniciativa del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas y, por segunda ocasión, el IEEPCO a través de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana organizó la etapa estatal como parte de su programa anual de trabajo, con el propósito de generar espacios donde las juventudes expresen libremente sus ideas.

En la etapa estatal participaron 24 personas jóvenes (11 mujeres y 13 hombres). De ellas, 11 se autoidentificaron como indígenas, dos como parte de la población LGBT+ y una como persona con discapacidad sensorial.