Dora Vera y Yadira Guevara, protagonizan el estreno mundial de «Invocando a la lluvia»

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Los talentos de Dora María Esperanza Vera, compositora, y de la flautista Yadira Guevara Sánchez se conjuntarán la noche de este viernes 26 de septiembre en el Teatro Macedonio Alcalá, durante el estreno mundial del Concierto para Flauta y Orquesta «Invocando a la lluvia», con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca.

Yadira Guevara, Flauta Principal de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional (OSIPN), dio a conocer que se ha estado preparando mucho para el estreno de «Invocando a la lluvia» pues se trata de una obra contemporánea con exigencias distintas a las del repertorio de música clásica, por lo que desde la semana pasada se reunió con la compositora a fin de revisar la partitura y lograr el resultado que la maestra Dora Vera espera de su nueva composición.

La flautista y piccolista oaxaqueña mencionó que se siente muy halagada de haber sido invitada a este concierto con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, bajo la batuta del maestro Faustino Díaz, y especialmente para interpretar la nueva composición de la maestra Dora Vera, de quien ha tenido la oportunidad de tocar otras obras como «Huaxyacac», como integrante de la OSIPN.

Talento Oaxaqueño talla mundial

Con una trayectoria profesional desde los 16 años, cuando debutó como Flauta Principal de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, en aquel entonces dirigida por el maestro Javier García Vigil, Yadira Guevara también ha sido Flauta Principal de la Orquesta Sinfónica «Vida y Movimiento», de la Escuela Nacional de Música, y de la Orquesta «Carlos Chávez».

De 2010 a la fecha es la Flautista principal-piccolo de la OSIPN y como solista se ha presentado en importantes foros de la república mexicana, España, Portugal, Rusia y los Estados Unidos de Norteamérica, destacando la gira realizada con el connotado director venezolano Gustavo Dudamel por Europa, además de los conciertos de Cámara donde interpretó música de compositores mexicanos en la sala Rachmanninov del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú.

Como integrante de la Orquesta Nacional de Flautas de México, ha representado a nuestro país en The National Flute Association en las ciudades de Nueva Orleans (2013), Chicago (2014) y San Diego California (2016).

Con el maestro Nathanael Lorenzo Hernández, compositor de música tradicional, grabó el «Ritual Número 1», obra para flauta y banda de música de alientos, y en los años recientes ha realizado diversas actividades académica en el Museo Comunitario de Tetotitlán del Valle.

En 2019, Yadira Guevara fundó el Festival Internacional de Flauta y Piccolo Oaxaca (FIFYPO) orientado a brindar un espacio de profesionalización y actualización a la niñez y la juventud oaxaqueñas que carecen de oportunidades para salir a otras ciudades con este propósito.

La noche de este viernes 26 de septiembre, a partir de las 19:00 horas en el Teatro Macedonio Alcalá, podremos disfrutar del estreno mundial de la maestra Dora Vera que trae a Yadira Guevara Sánchez de vuelta a su tierra, así como de obras de Adalberto Ávalos, Carlos Jiménez Mabarak y Blas Galindo. El acceso es libre.