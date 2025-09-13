Gael García Bernal y el piloto alemán Timo Bernhard, correrán en La Panamericana

El actor mexicano conducirá un Porsche en algunas etapas de la carrera

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com).- El actor y productor mexicano Gael García Bernal participará en la edición de aniversario por los 75 años de La Carrera Panamericana, que se realizará del 9 al 16 de octubre, y partirá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas hacia Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas.



Éste es considerado el evento de automovilismo deportivo más antiguo de México y uno de los más reconocidos a nivel internacional.



García Bernal formará parte del equipo Porsche como piloto en algunas etapas de la carrera, en la que también se sumará el piloto alemán Timo Bernhard, Campeón Mundial de Resistencia (WEC) en 2015 con Porsche y ganador absoluto de las 24 Horas de Le Mans en 2015 y 2017.



La información se dio a conocer en el marco de la presentación de los pilotos oficiales de Porsche que correrán el rally: Fernando Urquiza, Diego Cándano y Benito Guerra Jr.



Bajo el lema “Más Panamericana que nunca”, la edición de aniversario de la carrera, por primera vez tendrá un día más de competencia (8 en total), con un recorrido de más de 4,000 kilómetros, 12 estados, 200 municipios y 10 pueblos mágicos a través de México, de los cuales cerca de 760 kilómetros son tramos cronometrados a máxima velocidad.



Considerada como un referente del automovilismo mundial, la Panamericana reunirá a cerca de 70 tripulaciones de México, así como algunas provenientes de Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Suecia