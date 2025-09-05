Emotivo adiós al estadio Eduardo Vasconcelos 

TERRITORIO SCORE

La fachada del inmueble será restaurada para preservar su historia

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Después de 75 años, el parque bélico se despidió con un apagado simbólico de luces, cerrando el libro donde se escribieron hazañas, derrotas y alegrías de generaciones enteras que acudieron como protagonistas de este escenario deportivo.

Cientos de oaxaqueños se reunieron para dar un último y conmovedor adiós al lugar que fue testigo de sus alegrías, tristezas y momentos inolvidables.

Inaugurado en 1950, el parque de beisbol Eduardo Vasconcelos fue la casa de los Guerreros de Oaxaca desde 1996. Aquí la novena bélica levantó el campeonato de 1998, y aquí también miles de voces alentaron hasta el último out.

Sus gradas guardan la memoria de familias enteras y de aficionados que ya no están, pero que dejaron su aliento como un eco eterno entre las tribunas.

El “Templo Bélico” es más que concreto, butacas y diamante. Es la memoria viva de generaciones que han crecido con el béisbol en el alma.

En este escenario se forjaron ídolos como el caso de Nelson Barrera, Cristian Quintero, Sixto Báez, Héctor Álvarez, Ramón Esquer, Roberto Carlos Méndez, Saúl Soto, Erik Rodríguez, Jaime Brena, Carlos Elizalde, Bárbaro Cañizares, Sergio Valenzuela, Gerónimo Gil, Luis Sojo, Gabriel Alfaro, Carlos Rivera, Alan Sánchez, Alex González y actualmente Kyle Martín, Alexi Amarista, Yonathan Daza, entre otros.

En este diamante, el “Almirante” Nelson Barrera Romellón, conectó el cuadrangular 454 que lo acreditaba como el máximo jonronero en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol, fue un 31 de mayo cuando Barrera conectó un tablazo por todo el jardín izquierdo al relevo Gaudencio Aguirre de los Olmecas de Tabasco para así, hacer que este estadio retumbara de emoción por un gran récord en nuestra pelota mexicana.

En la 2025, al término de la temporada regular los Guerreros de Oaxaca culminaron la temporada 2025 al lanzar un juego sin hit ni carrera combinado a los Pericos de Puebla en el estadio “Eduardo Vasconcelos”.

Este fue primer juego sin hit que logró la novena de beisbol profesional en este recinto, ya que el último juego sin hit ni carrera que lanzó Guerreros lo hizo Jorge Luis Castillo en el año 2011 frente a los Petroleros en Minatitlán.

Más allá de los resultados, el Eduardo Vasconcelos seguirá siendo el símbolo de lo que representa Guerreros de Oaxaca dentro y fuera del terreno.

Un lugar donde el pasado se honra, el presente se vive con intensidad y el futuro se construye con esperanza; por lo cual, se conservará y restaurará su icónica fachada, conservando la historia de este inmueble por siempre.