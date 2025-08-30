Llegará el arte escénico a escuelas de Oaxaca

Se presentarán las obras Las ocho joyas de Igu, Pescador pez y Tototl, seleccionadas a través de la convocatoria Artes Escénicas en la Escuela 2025

OAXACA, Oax- (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Como parte de la colaboración interinstitucional entre la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el teatro llegará a la niñez y juventud oaxaqueña.

En este sentido, tres proyectos que fueron seleccionados a través de la convocatoria Artes Escénicas en la Escuela, edición 2025, se implementarán en el estado. El primero de estos es Las Ocho Joyas de Igu, del Grupo Espejo Escénico, que narra la travesía de una iguana por las ocho regiones de Oaxaca en búsqueda de su identidad.

También, Pescador Pez, del Colectivo Cosmonautas Teatro de Sombras, que consiste en una puesta en escena que explora los sueños y transformaciones de un pescador a través del teatro de sombras contemporáneo.

El tercero es Tototl, de Iracema Jiménez, obra de títeres que relata la amistad entre una niña pepenadora y un flamenco, quienes enfrentan juntos distintos desafíos.

El titular de Seculta, Flavio Sosa Villavicencio, expresó que con esta iniciativa se busca fortalecer el reconocimiento, aprecio, respeto y valorización de las manifestaciones culturales y artísticas del país.

Mediante este proyecto, se pretende propiciar experiencias estéticas dentro del ámbito de la educación básica, generando espacios de interacción con estas expresiones.

De esta manera se promueve el contacto directo con las artes escénicas, contribuyendo al desarrollo de una ciudadanía más sensible, crítica y comprometida con su entorno cultural.