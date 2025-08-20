Omar Huerta y las alegorías de la realidad

SANDRA RAMOS

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Oportunidad y casualidad no es destino, lluvia intensa y calle mojadas marcan el rumbo, una humanidad que en su constante devenir construye y deconstruye.

Una oportunidad y una casualidad me llevan, así como si nada a la obra de Omar Huerta. Constructor de imágenes ciertas que relumbran como en un espejismo. Un trazo sutil que me lleva por una línea del recuerdo: las formas icónicas de Remedios Varo y otro poco a los escenarios surreales de Dalí.

Ecos de la humanidad es un mosaico de realidades oníricas mezcladas con nuestros más característicos rasgos humanos. Rostros sin rasgos definidos, escenarios brillantes de un profundo vacío.

Los colores y el brillo iluminan la idea, la humanidad es esta realidad trastocada por la tecnología en la que los humanos nos movemos contra viento y marea, flotando en nuestros sueños o nosotros mismos andando al ritmo de la lluvia y el viento.

Soñamos alegres o nos ahogamos en el mar de nuestras pesadillas, vivimos suspendidos como arlequines que cada día pintan sus rostros y se lanzan a la alegría de verdad o de mentira.

Omar Huerta en sus combinaciones de técnicas óleo y hoja metálica, tinta china, serigrafía, cerámica, tela, tapete, bordado a mano e incluso NFT y cerámica. Todo mezclado en un escenario surreal pero que al mismo tiempo nos es común a todos.

Cada obra destaca por sí misma, pero la serie (dentro de la serie) Ecos de la humanidad, conformada por ocho cuadros en técnica de óleo sobre tela describen los diferentes escenarios del estado de ánimo humano: lo mismo flotamos alegres entre colores y claridad, que entre claroscuros y grises escenarios a los que a veces nos resistimos y en otras ocasiones simplemente nos dejamos llevar o flotamos a la deriva.

Esta serie es, en mi gusto, extremadamente humana y lúdica, como somos todos en algún momento de nuestra vida, abiertamente o en silencios secretos que nos guardamos solo para nosotros, porque en este escenario social, no somos solamente nosotros.

Sin embargo, toda la obra que conforma que conforma la muestra artística Ecos de la humanidad es digna de verse y disfrutarse con los ojos de nuestra conciencia individual, de reconocernos en ella, de buscar en el brillo de los colores metálicos y la profundidad del color que hay a nuestro alrededor y a veces no queremos ver.

Ecos de la humanidad de Omar Huerta se exhibe en la galería Cuatro Siete de la capital oaxaqueña. Vale la pena visitarla.