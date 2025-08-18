Jardín Etnobiológico de Oaxaca: un puente vivo entre la naturaleza y la cultura

Este espacio ofrece recorridos guiados gratuitos de lunes a viernes a las 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 y 17:00 horas; y sábados de 10:30 a 12:00 horas. Grupos escolares reservan con dos semanas de anticipación

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En el corazón de la ciudad, entre los muros históricos del exconvento de Santo Domingo de Guzmán, florece un espacio único donde historia, ciencia y tradición se entrelazan: el Jardín Etnobiológico de Oaxaca (JEBOax).

Administrado por la Secretaría de Administración (SA) a través del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), este espacio cumple una misión esencial: conservar, investigar y difundir la riqueza natural y cultural del estado.

Actualmente alberga más de 7 mil 500 ejemplares de plantas, que representan los ecosistemas más diversos de Oaxaca: desde zonas áridas y tropicales hasta bosques de montaña. Esta colección refleja no solo la biodiversidad del territorio, sino también la profunda relación de los pueblos originarios y su entorno.

El JEBOax forma parte de la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos (Renajeb), que integra 24 espacios en el país para proteger especies de flora, fauna y hongos de importancia cultural, muchas de ellas en riesgo por el cambio climático.

Más que un jardín, es un centro vivo de investigación, educación y conservación. Cuenta con vivero, banco de semillas, herbario y una biblioteca especializada, donde se desarrollan proyectos científicos y comunitarios que rescatan el conocimiento ancestral ligado a las plantas.

Su historia se remonta a los siglos XVI y XVII, cuando era la huerta del convento dominico. Todavía se conservan vestigios como canales de riego, estanques y antiguos hornos de cal. La idea de transformarlo en jardín etnobiológico fue impulsada en 1993 por el artista Francisco Toledo y el Patronato PRO-OAX, consolidándose en 1998 y adoptando en 2023 el nombre de Jardín Etnobiológico de Oaxaca.

Entre sus senderos se pueden apreciar especies de gran valor cultural, medicinal y alimenticio: achiote, añil, huauhtli, nopales en distintas variedades, magueyes como espadín y tepeztate, además del emblemático chile chilhuacle, esencial para la tradicional mole oaxaqueño.

El Jardín Etnobiológico ofrece recorridos guiados gratuitos de lunes a viernes a las 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 y 17:00 horas; y los sábados de 10:30 a 12:00 horas.

Para grupos grandes o escolares, se ofrecen recorridos especiales que deben programarse con al menos dos semanas de anticipación. Las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 951 516 5325 para conocer detalles y realizar su reservación.