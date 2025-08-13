Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Ecatepec, temporada de aguas (2025)

Al leer debemos fijarnos en los detalles, acariciarlos.

NAVOKOV

Para Jatsiri y Said Narval

Agosto, lluvia seca, sin trucos

(como la desgracia).

La tarde cubre su rostro con tupidas cortinas de lluvia.

Nada nos alerta del diluvio,

nada nos previene.

Crece la soledad de nuestro aliento.

Tras la ventana llega el agua.

(tristeza grande)

Aguacero sin letras,

súbito arroyo portador del desamparo.

Pareciera que la tarde nos devuelve la vida submarina.

Ya nos enteraremos mañana de nuestra lluvia

(por el noticiero de la televisión).

