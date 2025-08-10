Colectivo Armarte exhibe en el Alacrán la carpeta Resistir Volumen I

La exposición se puede visitar en Murguía 302, Centro Histórico de Oaxaca

OAXACA, Oax. (sucedióenoeaxacaa.com/vía IAGO).- A través de la gráfica el colectivo Armarte reunió a 24 artistas para crear la carpeta Resistir Volumen I, la obra que integra ésta se exhibe desde el 8 de agosto y hasta el 17 de septiembre en el Alacrán, un espacio del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO).

Gaby Carrera, una de las integrantes del colectivo, platicó que Armarte está integrado por 10 mujeres artistas, “el colectivo se formó por la necesidad de tener un espacio para alzar la voz ante la problemática de la mujer, durante los siete años que llevamos hemos entrelazado con otras mujeres artistas, por eso realizamos esta carpeta”.

En Resistir Volumen I hay obra de 24 artistas de diferentes nacionalidades, “la gráfica ha permitido a cada una de las artistas expresar lo que significa resistir, el estar en este proceso de la lucha contra la violencia y varios factores que han afectado a las mujeres”, detalló Carrera.

Las artistas que participan en la carpeta trabajaron su obra en distintas técnicas gráficas. Las obras de Resistir Volumen I guardan una estrecha relación con la artista desde su propio estilo, técnica, concepto y el propio contexto que envuelve a la creadora con la palabra: resistencia.

ARMARTE OAXACA es un colectivo de mujeres que desde hace siete años ha trabajado con talleres y campamentos artísticos en comunidades y periferias del estado de Oaxaca priorizando a las juventudes, a las infancias y a la mujer, encaminando el quehacer artístico de varias jóvenes que desean aprender del oficio del arte gráfico y que a través de esta herramienta puedan enunciar sus vivencias.

Este trabajo creativo ha sido posible gracias a la colaboración con distintas artistas que han colaborado con el colectivo desde sus inicios han tenido la oportunidad de compartir espacios en exposiciones colectivas, talleres comunitarios, charlas o la difusión de su trabajo en plataformas digitales.