Niñas y niños se acercaron a la astronomía en la Semana Planetaria

Durante 5 días disfrutaron de actividades lúdicas y educativas que despertaron su curiosidad por el universo, la ciencia y la exploración espacial

TLALIXTAC DE CABRERA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Con el objetivo de acercar a la niñez al conocimiento científico y fomentar el uso educativo de los espacios públicos, la Secretaría de Administración del Gobierno de Oaxaca celebró con gran éxito la Semana Planetaria, realizada del 4 al 8 de agosto en el Planetario Nundehui.

A través de la Coordinación de Espacios Públicos y Recreativos, la jornada inició con la ponencia “La Búsqueda de Vida Extraterrestre”, impartida por Augusto Carballido Somohano, científico del Planetary Science Institute de Tucson, Arizona, y nieto del ingeniero Bernardo Somohano, fundador del Planetario Nundehui.

Gracias a su participación, la niñez y sus familias conocieron de primera mano investigaciones de vanguardia sobre la posibilidad de vida en otros planetas.

El martes 5, la diversión se combinó con la actividad física mediante juegos tradicionales como carreras de costales y jala la cuerda, fortaleciendo la motricidad, el trabajo en equipo y la convivencia en un ambiente alegre y seguro.

El miércoles estuvo dedicado a la creatividad: las y los participantes elaboraron maquetas para comprender de forma tangible las fases de la Luna. El 7 de agosto continuó la imaginación con la creación de cascos espaciales hechos con materiales reciclados, fomentando así el cuidado del medio ambiente.

La Semana Planetaria concluyó este viernes con una función especial dedicada a la biósfera, donde se exploraron conceptos clave sobre la vida en la Tierra y la importancia de su conservación, integrando ciencia, tecnología y conciencia ambiental.