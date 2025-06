El huracán “Erick” | La opinión del periodista Ernesto Reyes

ERNESTO REYES

Las y los habitantes de la sierra sur, istmo y costa de Oaxaca, amanecieron el jueves de corpus con fuertes precipitaciones lluviosas y ventarrones del huracán “Erick”. Ya en julio del 2013 otro ciclón con el mismo nombre se hizo presente en el pacífico guerrerense, pero con menor intensidad.

El día en que en la capital oaxaqueña expenden empanaditas de dulce, recordando esa tradición católica, el fenómeno meteorológico impactó en cerros y planicies, poblados pobres y ciudades ribereñas, dejando devastación en plantaciones agrícolas, comercios, casas habitación, caminos y gran parte de la infraestructura de servicios turísticos. Hay carreteras federales y vecinales dañadas, agravando la movilidad y comunicación entre pueblos; igual que entre la costa y la capital del Estado. Degradado a categoría uno (tormenta tropical) después de impactar en Pinotepa Nacional, Oaxaca, como categoría tres, “Erick” se debilitó en tierras del estado de Guerrero, pero su recuerdo no va a ser tan fácil olvidar.

Pescadores y quienes dependen de la industria hotelera, restaurantera y la transportación turística resultaron damnificados al igual que miles de habitantes de la zona ribereña del océano pacífico, entre bahías de Huatulco y límites con el estado de Guerrero, destacándose los municipios de Tututepec de Melchor Ocampo, Pinotepa Nacional, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, Santa María Huatulco. etcétera. En el recuento oficial se irán sumando muchos más.

Las redes sociales y los medios de comunicación dieron cuenta, desde días antes, de las medidas preventivas que los diferentes niveles de gobierno establecieron para que, cuidándose, la misma población se protegiera en albergues y quedándose en sus casas. Sus efectos nos recuerdan que algo muy malo hemos hecho al desentendernos, como humanidad, del agravamiento del cambio climático.

El desborde e inundación provocados por el río “Los perros” en Juchitán de Zaragoza, pasaron a segundo plano ataques incendiarios contra tiendas de conveniencia y el tiroteo de un autobús de pasajeros, hechos que obligaron a sus autoridades a solicitar auxilio, y al cierre de planteles educativos en cuatro municipios más. Las lluvias de junio relegaron también, en la conversación pública, demandas magisteriales que son objeto de negociación con autoridades educativas y del ISSSTE que esta semana se trasladaron a la capital oaxaqueña.

Los daños, para cuya reconstrucción será menester ayuda inmediata y suficiente, dejaron a un lado, solo por este momento, las inminentes festividades de los lunes del cerro programadas para el mes de julio. ¿La oficina de Turismo seguirá tirando millonadas de dinero público para patrocinar a grupos musicales “famosos”, mientras estos mismos recursos hacen falta para aliviar el sufrimiento de quienes en la costa y la sierra se quedaron sin techo?

Con la carretera Barranca Larga- Ventanilla dañada por “Erick”, por decir lo menos, la segunda temporada turística del año ya no va a ser como lo tenían planeado en Puerto Escondido y Huatulco, pues el restablecimiento de la normalidad no podrá ser tan rápida, ni con un plan emergente oficial. Aunque hasta el jueves no había víctimas mortales, resultado de que ahora sí funcionaron los llamados de alerta del sistema nacional de protección civil y se desplegaron cientos de efectivos militares, la marina y corporaciones estatales, además de brigadas para restablecer la energía eléctrica, siempre será recordado el momento cuando la fuerza de las olas del mar hizo volar por los aires el monumento al pez vela, un ícono de Puerto Escondido.

En pueblos de Pinotepa Nacional, Jamiltepec y otros municipios pegados a Guerrero, existe una gran población afromexicana, sumamente pobre mientras que, en condiciones muy difíciles, habitan indígenas zapotecas de los loxicha. Mucho más arriba, en los distritos de Miahuatlán y Sola de Vega las consecuencias de huracanes como éste, también se hacen presentes.

La tragedia ha convocado a la sociedad civil de Huatulco a solicitar ayuda en beneficio de localidades del parque nacional Lagunas de Chacahua como zapotalito, cerro hermoso y el azufre. Diversas formas de solidaridad van a ser requeridas por otras poblaciones, aunque el gobierno de México implemente rápidamente el auxilio. Siempre y cuando merezcan nuestra confianza quienes de buena fe soliciten víveres, hay que ayudar.

@ernestoreyes14