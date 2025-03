Duelo por un poeta del rumbo

FERNANDO AMAYA

A Jorge Fuentes in memoriam

A tu decir sucinto y fugaz

dedico estas palabras,

Jorge Fuentes Chávez,

a tu pasión de poeta

añejo y novicio

lidiando con los sueños

de la musa ataviada de ausencia.

A nuestras horas de entrañable amistad

dedico estos versos

que ya no podrás leer,

pero que seguramente adivinaste

con tus dones de druida consumado.

La tristeza me expurga

la playa del rostro

y busca la arena en donde

tiraste alguna rima

o algún dictado de la melancolía,

se resiste a invadir la sal de mis ojos

y su piélago diminuto de agua trastocada.

Escríbelo, me dijiste un día,

no temas a las dudas

y a los imperativos

que nos imponen los dueños

de una razón ya extinta

desde la demora de un tiempo finito.

Y hoy escribo esta carta póstuma

que nunca pensé escribir,

y nunca creí postear,

menos a ti, a quien juzgué

indemne e invicto

como al poeta premier de mis andanzas.

No quiero extenderme más, Jorge Fuentes Chávez,

no quiero dar por hecho

esta despedida.

Sigamos juntos, yo con mi canto

y tu con tu aurora,

esa que nos vio crecer

desde el Istmo hacia el Valle

y de ahí a la Costa,

como si nuestros rumbos fueran los mismos,

incluso en el debate de vivir o morir.

Yo quiero ir contigo, hermano,

no se me hace pesarosa

la sombra de la muerte

si somos el mismo río

que desemboca en el mismo mar,

después de que un torrente

desgaja la calma de nuestros corazones enarbolados

en el asta de la pasión restituida.

Que no sea otra gloria más

que la poética,

para ti que hoy asumes los dones del silencio.