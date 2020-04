La cuarentena de una soprano oaxaqueña en Viena

VIENA, Austria (sucedióenoaxaca.com).- Patricia Trujano Granados, soprano nacida en Huajuapan de León, Oaxaca, reside en Viena desde hace seis años. Vía mensaje, comenta que está a punto de cumplir cuarenta días con un esctricto #QuédateEnCasa; sin embargo, todo parece indicar que no podrá reanudar sus presentaciones sino hasta después del 30 de junio… o tal vez hasta septiembre.

Visto está que el nuevo coronavirus ataca igual al primero que al tercer mundo; y la antigua capital del Imperio Austro Húngaro no es la excepción.

«Son momentos difíciles. Creo que nadie se imaginaba que algún día pasaría esto en el mundo», comenta la intérprete quien relata cómo marcha la situación por allá.

«Nosotras, aquí en Austria, hacíamos nuestra vida normal, incluso aún escuchando que en otros países como China e Italia estaba pasando algo grave. Casi de un día para otro, se nos dijo que las escuelas, los conciertos, tiendas, teatros, suspenderían actividades. Así que la cuarentena empezó el 12 de marzo y paulatinamente se hicieron más estrictas las medidas», agrega.

«No salir de casa, no utilizar el transporte público, no fiestas, no reuniones, no conciertos. Todo Austria acató las reglas. El último informe del gobierno señala que al ver que la curva de contagios se está aplanando, algunos pequeños negocios de necesidades básicas están empezando a abrir; pero la gente debe esperar hasta los primeros días de mayo para saber qué sucederá», detalla la artista.

-¿Cómo cambió tu vida personal y profesional esta pandemia?

–Bueno, en mi caso, no tengo otra opción, todo mi ámbito laboral está suspendido, así que como artista independiente mi trabajo y conciertos están completamente suspendidos hasta el 30 de junio, pero se rumora que hasta septiembre empezarán poco a poco a reabrir los escenarios.

Mi día a día varía: Por las mañanas hago un poco de ejercicio. Después estudio un rato mi repertorio; lunes y miércoles tengo clases online para no perder el año; estoy estudiando en el Conservatorio de la Arquidiócesis de Viena.

Hace más de un mes que no me reúno con nadie. Tenía programados conciertos en Alemania para el mes de mayo, y para el verano en la Ciudad de a México y en Oaxaca.

Patricia Trujano llegó a Viena hace seis ños para perfeccionar su técnica vocal gracias a una beca de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca (FAHHO). Actualmente se ha integrado ya al sistema cultural y musical de la capital austriaca.

La Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del COVID-19 el 11 de marzo, y aunque Austria se sumó a la cuarentena al día siguiente, a 35 días de cuarentena tiene un registro de 14 mil 553 personas infectadas del nuevo coronavirus; de las cuales 9 mil 704 se han recuperado, y 431 han fallecido. La población total de Austria no llega a los 9 millones de habitantes.

En México, la cuarentena inició el 17 de marzo, a 30 días suma un total de 6 mil 875 casos positivos; de los cuales 2 mil 627 se han recuperado y 546 han perdido la vida. La población total de México es de 126 millones de habitantes.

