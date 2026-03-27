Se estrenará en Milán versión en italiano de «Cántame», tema de Nathanael Lorenzo

El tenor oaxaqueño Kevin Franco dará voz a «Cantami» en el concierto «Apasionado», que ofrecerá el próximo 17 de junio en el Museo de Arte y Ciencia de Milán

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Nueve años después de haber escrito la letra de «Cántame», Nathanael Lorenzo Hernández vive sentimientos encontrados: por un lado, anuncia con alegría la traducción de este tema al italiano, que será interpretado por el tenor oaxaqueño Kevin Franco en Milán, el 17 de junio próximo. Por otra parte, al recordar que fue la muerte de su alumno Luis la que inspiro esta canción, las lágrimas asoman en sus ojos.

«‘Yo escribí ‘Cántame’ en 2017, cuando cerré mi ciclo de terapias para mi recuperación tras la muerte de Luis. Me sentía sin ganas de componer. Tenía en ese momento a mi cargo a diez chicos en el Instituto Intercultural Calmécac, ya te imaginarás la depresión colectiva. Tuve que quitar una silla que sobraba en la mesa y retirar de su dormitorio una cama vacía; recoger sus cosas personales y entregarlas a sus padres. Su familia estaba destrozada. Fue necesario hacer terapias grupales para levantar al Calmécac», recuerda.

A lo anterior, relata, se sumaba la lucha para exigir justicia ya que Luis, de 16 años, quien tocaba la tuba, fue asesinado en su pueblo natal, San Lorenzo Cacaotepec. «La palabra justicia la traía atravesada. Alcé la voz para exigir justicia en un concierto en el Teatro Alcalá, solo así la Fiscalía se movió y una semana después capturó al asesino».

Después de varios meses de estar «enojado con la pluma», por fin logró serenarse un poco para escribir «Cántame», concebida desde el principio para voz soprano.

«La estrenó Laura Cuevas, soprano oaxaqueña, pero antes, yo la había cantado en una audición en Yatzona, donde fue muy bien recibido el tema. Hubo una gran ovación del público, y al final, los directores se acercaron a decirme que era una obra espectacular», rememora.

Con lagrimas en los ojos, sostiene: «Lo más difícil para un artista es convertir una desgracia en una obra de arte; transformar la oscuridad en un rayo de luz».

Nathanael Lorenzo relata que en 2023, el tenor Kevin Franco le pidió una canción para un concierto que estaba preparando, decidió entonces entregarle «Cántame», porque tanto la letra como la música fueron pensados para una voz de soprano o tenor. Se llevó una enorme sorpresa cuando el tenor oaxaqueño le anunció que el estreno de la traducción al italiano tendrá lugar en el Museo de Arte y Ciencia de Milán, el próximo 17 de junio.

«Jamás pensé que mi música llegaría a Europa de esta manera. Sé que Luis me está acompañando, me está guiando, me va empujando. Ya les avisé a sus papás, les dije que la traducción al italiano de ‘Cántame’ es un homenaje a la memoria de su hijo», concluye.