Traducen la Cartilla de los Derechos de las Mujeres a 69 lenguas indígenas

A partir de este domingo está disponible la traducción de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en 69 variantes lingüísticas

SANTO DOMINGO TEHUANTE´PEC, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Acompañados del cariño y la fuerza de las oaxaqueñas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobernador Salomón Jara Cruz encabezaron la ceremonia de Reconocimiento a Mujeres Traductoras de las Lenguas Indígenas Nacionales.

En este marco, se anunció que a partir de este domingo, está disponible la traducción de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en 69 variantes lingüísticas, lo que representa un avance histórico en el acceso a la información y justicia.

El Mandatario estatal señaló que este acto es una reivindicación de la justicia a los pueblos originarios, especialmente a las mujeres, quienes sostienen, transmiten y defienden las lenguas indígenas en México.

Reiteró que, con este hecho, se coloca a las mujeres en el centro de la transformación. “Con las mujeres todo, sin las mujeres nada”, puntualizó.

Indicó que este programa es, ante todo, un símbolo de emancipación, conciencia y dignidad, ya que no puede garantizarse la justicia si no puede ser comprendida por todas y todos.

Asimismo, resaltó el simbolismo de que esta cartilla sea presentada en Oaxaca, entidad con una de las mayores riquezas lingüísticas del país, donde se hablan 15 lenguas indígenas y 176 variantes, cada una con una historia y cosmovisión propia.

Jara Cruz agradeció a la Presidenta de México por su respaldo a las oaxaqueñas y por colocar en el centro de la transformación a las mujeres, particularmente a las mujeres indígenas, quienes hoy son protagonistas de este nuevo tiempo.

En tanto, la Presidenta de México reivindicó la importancia de las lenguas indígenas de Oaxaca y de todo el país, al tiempo que reconoció el trabajo que realiza el Gobierno del Estado en favor de los pueblos originarios y de las mujeres.

Durante este evento, Sheinbaum Pardo entregó reconocimientos a mujeres traductoras de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en lenguas indígenas nacionales, destacando su labor como pieza clave para garantizar el acceso equitativo a la información y a los derechos.