El tirador fracasado

Pero hay más. Si la poesía cambia de forma
PIERRE REVERDY | La función poética
En principio, la obra de arte ha
sido siempre reproducible.
WALTER BENJAMIN | La obra de arte
en la época de su reproductibilidad técnica
Me encuentro a inicios,
en mis sesenta, de pintor.
Debo decirlo, temo.
Me abarca el mismo
temblor de piernas,
manos,
nublada la vista, que el encargado
de ejecutar el tiro penal.
Los ojos del estadio, monstruo de mil cabezas,
caen sobre mi desempeño.
Como buen tirador fracasado de penales
puedo decir esto: no fui yo,
alguien seleccionó mi nombre
para esta labor.
Alguien dijo, “tira tú”.
Y está el balón, el arco,
el portero inbatible.