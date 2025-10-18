Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

El tirador fracasado

Pero hay más. Si la poesía cambia de forma

PIERRE REVERDY | La función poética

En principio, la obra de arte ha

sido siempre reproducible.

WALTER BENJAMIN | La obra de arte

en la época de su reproductibilidad técnica

Me encuentro a inicios,

en mis sesenta, de pintor.

Debo decirlo, temo.

Me abarca el mismo

temblor de piernas,

manos,

nublada la vista, que el encargado

de ejecutar el tiro penal.

Los ojos del estadio, monstruo de mil cabezas,

caen sobre mi desempeño.

Como buen tirador fracasado de penales

puedo decir esto: no fui yo,

alguien seleccionó mi nombre

para esta labor.

Alguien dijo, “tira tú”.

Y está el balón, el arco,

el portero inbatible.

